Der fünfmalige Weltmeister Ronnie O'Sullivan, 44, ist im Rekordtempo in die zweite Runde der Snooker-WM in Sheffield eingezogen. Für das 10:1 gegen den Thailänder Thepchaiya Un-Nooh benötigte er nur 108 Minuten und stellte damit eine WM-Bestmarke für den schnellsten Sieg im Crucible Theatre auf. Der bisherige Rekord von Shaun Murphy lag bei 149 Minuten. "Mich beschäftigen Rekorde nicht wirklich", sagte O'Sullivan . "Sie sind nett, wenn man ihnen nachjagt, aber wenn man sie hat, werden sie in vielerlei Hinsicht überbewertet." Der Engländer hat zahlreiche Rekorde aufgestellt, 1997 war ihm unter anderem in fünf Minuten und acht Sekunden das schnellste Maximum Break der Geschichte gelungen. In der zweiten Runde trifft O'Sullivan auf den Chinesen Ding Junhui. Bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr war er in der ersten Runde ausgeschieden.