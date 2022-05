Ausnahmespieler Ronnie O'Sullivan hat das Finale der Snooker-WM in Sheffield erreicht. Der sechsmalige Weltmeister aus England setzte sich am Samstag gegen den Schotten John Higgins mit 17:11 durch. Im Aufeinandertreffen der 46-jährigen Routiniers, das auch als "Klassiker" des Snooker bezeichnet wird, konnte sich O'Sullivan nach ausgeglichenem Beginn mehr und mehr absetzen. Während des Halbfinals hatte der englische Eurosport-Experte Jimmy White über die beiden Weltklassespieler gesagt: "Sie sind wie Federer und Nadal: Zwei der Besten aller Zeiten." O'Sullivan greift nach seinem siebten WM-Titel, mit dem er zur schottischen Legende Stephen Hendry aufschließen würde. Im Finale am Sonntag und Montag trifft der Weltranglistenerste auf seinen englischen Landsmann Judd Trump, 32. Der Weltmeister von 2019 setzte sich am Samstag im Halbfinale mit 17:16 gegen Mark Williams durch.