John Higgins wollte seine Faust gar nicht mehr senken, warum auch? Es gab nicht viele Menschen, die in diesem Achtelfinale bei der Snooker -Weltmeisterschaft noch auf den Schotten gesetzt hätten. Hoch hatte er zurückgelegen in den ersten beiden Sessions gegen Ronnie O’Sullivan, erst 2:6, dann 4:9, ehe Higgins die Partie noch drehte und mit dem Entscheidungsframe 13:12 gewann. Also wartete Higgins die Gratulation seines Kontrahenten ab, dann hob der 50-Jährige die Faust, schritt einmal um den Tisch mit dem grünen Tuch herum und verließ mit einem wirklich extrem breiten Grinsen das Crucible Theatre.

Für die Fans war es eine große Show am Montagabend in Sheffield. Er habe „göttlichen Snooker“ gesehen, befand der frühere Weltmeister und heutige TV-Experte Ken Doherty: „Das war eins der besten Achtelfinals, das ich je gesehen habe.“ Für die Veranstalter war es dagegen ein unerwarteter Schlag. Klar, ein Turnier ohne O’Sullivan, den weltweit bekanntesten Snookerspieler, ist immer um eine Attraktion ärmer. Doch in solch kurzer Zeit gleich drei Topfavoriten aus dem Feld streichen zu müssen, damit hatte niemand gerechnet.

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Da war schließlich nicht nur O’Sullivans unerwartete Niederlage gegen Higgins. Zuvor hatte bereits der viermalige Weltmeister Mark Selby überraschend gegen den Weltranglistenzehnten Wu Yize aus China verloren. Und dann musste sich auch noch Judd Trump, der Führende der Weltrangliste aus England, dem nicht wirklich favorisierten Iraner Hossein Vafaei geschlagen geben.

O’Sullivan verliert, ist mit sich aber zufrieden

Trump, Selby, O’Sullivan – alle raus binnen weniger Stunden. Puh. Früh im Turnier hatte sich zudem der Weltranglistenzweite und Mitfavorit Kyren Wilson verabschieden müssen. Die Chancen, dass in einer Woche ein Überraschungsweltmeister den WM-Pokal in die Höhe reckt, sind am Montagabend eindeutig gestiegen. Von den als Turnierfavoriten geltenden Spielern ist nur noch einer übrig: Zhao Xintong, der Weltmeister aus China.

Einer der glücklichsten Männer war gewiss Hossein Vafaei, der Iraner, der noch nie wirklich weit gekommen ist bei einer Snooker-WM. Und der von Turnierbeginn an offen damit umgegangen war, wie schwer es ihm fällt, bei dieser Weltmeisterschaft überhaupt anzutreten. Seit Beginn der Angriffe der USA und Israels vor einigen Wochen herrscht in seinem Land Krieg. Es sei aktuell „sehr schwer, Iraner zu sein“, sagte Vafaei: „Es ist, als würde man zehn Menschen auf den Schultern tragen.“ Dass er auf dem Weg ins Viertelfinale nun tatsächlich den Weltranglistenersten besiegt hat, der – wie es der Zufall will – auch noch den Nachnamen „Trump“ trägt, ist aber nicht mehr als eine beiläufige Anekdote. Trump und Vafaei kennen sich gut von der Snooker-Tour, sie sind befreundet. „Hossein hat ein fantastisches Finish hingelegt. Ich hoffe, dass er den Titel holt“, sagte Trump, bevor er die Halle verließ.

Auch O’Sullivan hegte keinen Groll. Er kennt Higgins seit vielen Jahrzehnten, beide wurden 1975 geboren und begannen 1992 gemeinsam auf der Tour zu spielen. Wenn es O’Sullivan einem gönnt, dann seinem alten Kumpel und Weggefährten. Doch O’Sullivan war überdies recht zufrieden mit seinem Auftritt. In den entscheidenden Frames gegen Higgins hatte er einige Bälle zu viel verschossen. „Ich bin müde und nervös geworden“, gestand O’Sullivan: „Wenn man große Spiele und große Turniere gewinnen will, dann muss man in diesen Situationen unter Druck einlochen.“

Abgesehen davon wirkte der Brite ausgesprochen zuversichtlich. Der siebenmalige Weltmeister kommt aus einer Phase, in der er immer weniger Spaß am Snooker verspürt hatte. Er habe „drei Jahre kompletten Müll zusammengespielt“, sagte O’Sullivan. Umso größer seine Freude, dass er nun seit einigen Wochen wieder ansteigende Leistungen zeige und – für O’Sullivan ist dies stets das Wichtigste – dabei Spaß am Tisch hatte. Er wolle „unbedingt wieder spielen. Ich kann mir sogar vorstellen, wieder Schaukämpfe zu bestreiten, das habe ich jahrelang nicht gemacht, weil ich nicht mal in die Nähe eines Tisches wollte“, sagte O’Sullivan. Man hat ihn nach einem WM-Aus schon deutlich niedergeschlagener erlebt.