Kommentar von Carsten Scheele

Wie viel Höchstleistung der Sport seinen Protagonisten abverlangen kann, ist eine gern diskutierte Frage. Immer mehr Wettbewerbe, immer weniger Erholung für die Spielerinnen und Spieler - das ist in sehr vielen Sportarten so, nicht nur im Tennis oder im Fußball. Oder im Handball, wo die besten Spieler häufiger sogar eine WM oder EM auslassen, um etwas Regeneration zu finden. Gerade ist die Diskussion in einer Nische angekommen, die ansonsten für Entschleunigung in schicken Anzügen steht: beim Billard, genauer bei der kommerziellen Variante Snooker.