Florian Lipowitz hat die Königsetappe der Slowenien-Rundfahrt gewonnen und sich genau zwei Wochen vor dem Beginn der Tour de France in starker Form gezeigt. Der 25 Jahre alte Ulmer vom Team Red Bull-Bora-hansgrohe setzte sich am Samstag nach anspruchsvollen 184,7 km zwischen Kranj und der Wintersport-Hochburg Kransjka Gora durch und übernahm vor dem Schlusstag auch die Gesamtführung.

Der Tour-Dritte des Vorjahres siegte im Finale einer Zweiergruppe gegen seinen italienischen Teamkollegen Giulio Pellizzari. Am letzten Anstieg des Tages zum 1611 m hohen Vrsic-Pass hatte sich Lipowitz von Pellizzari abgesetzt, der in der Abfahrt zum Ziel aber wieder aufschloss. „Ich freue mich riesig über diesen Sieg. Es hat jetzt zwei Jahre gedauert. Besonders stolz macht mich die Art und Weise, wie wir hier als Mannschaft auftreten“, sagte Lipowitz, der ein „großes Kompliment“ an sein Team richtete: „Damit hatte ich etwas Druck, aber am Ende fühlte ich mich richtig gut.“

Letztlich feierte Deutschlands bester Rundfahrer aber seinen erst vierten Sieg als Profi. Zuvor hatte er 2023 eine Etappe und die Gesamtwertung der Czech Tour sowie 2024 die Sibiu Tour gewonnen. Ein Sieg auf World-Tour-Level fehlt Lipowitz noch. Die letzte Etappe der Slowenien-Rundfahrt führt am Sonntag über mittelschwere 169,4 Kilometer von Litija nach Novo Mesto. Lipowitz nimmt vier Sekunden Vorsprung auf Pellizzari mit.

Lipowitz hatte die kleine Rundfahrt in Slowenien als Härtetest für die am 4. Juli in Barcelona beginnende Tour de France gewählt. Neben Red Bull ist in Bahrain Victorious nur ein weiteres World-Tour-Team am Start. Topstar Tadej Pogacar, der mit zwei Siegen zu den Rekordgewinnern der Slowenien-Rundfahrt gehört, fehlt diesmal bei seinem Heimrennen und bestreitet parallel die Tour de Suisse.