Snowboarderin Annika Morgan hat im Slopestyle-Wettbewerb der WM im georgischen Bakuriani die erhoffte vordere Platzierung verpasst. Die 21-Jährige aus Miesbach stürzte bei der Medaillenentscheidung in ihrem zweiten Lauf am letzten Hindernis und belegte Platz zwölf. "Es ist extremst ärgerlich, dass es so enden musste, aber es hat so viel Spaß gemacht", sagte Morgan in einer Mischung aus Tränen, Ärger und Freude. Bei der verpatzten Landung sei sie mit dem Kopf wohl schon im Ziel gewesen. Die 16-jährige neue Weltmeisterin Mia Brookes aus Großbritannien zeigte als erste Frau in einem Slopestyle-Wettkampf einen "Cab 1440" mit "Double Grab". Der beste deutsche Slopestyler Leon Vockensperger fehlt bei der WM verletzt. Noah Vicktor und Moritz Breu schieden in der Qualifikation aus.