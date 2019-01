26. Januar 2019, 22:04 Uhr Slalom in Kitzbühel "Bist du narrisch"

Der Franzose Clement Noel feiert in Kitzbühel seinen zweiten Sieg in Serie und überrascht damit den eigentlichen Slalom-König Marcel Hirscher. Felix Neureuther kommt langsam in Form.

Von Felix Haselsteiner, Kitzbühel

Samstage in Kitzbühel bieten für Zuschauer wie Athleten diverse Attraktionen, selbst wenn entgegen jeder Tradition aus Witterungsgründen nicht die Abfahrt, sondern der Slalom gefahren wird. Da wäre auf der einen Seite Arnold Schwarzenegger, der das Publikum grüßt oder auf der anderen Seite die beeindruckende Kulisse am Ganslernhang, der sich gewohnt anspruchsvoll präsentierte. Felix Neureuther jedoch widmete sich im Zielraum erst einmal einem Thema, in das Skifahrer sonst eher selten Einblicke geben: Es ging um sein Material. Von "einem kleinen Experiment" sprach Neureuther nach seinem elften Platz, mit dem er als einziger deutscher Athlet Weltcup-Punkte sammelte: "Ich bin heute wieder ein anderes Setup gefahren als zuletzt. Aber es hat gut funktioniert, darauf können wir aufbauen und dann kann ich mich hoffentlich wieder aufs Skifahren konzentrieren", erklärte Neureuther, der sich zuletzt ganz offensichtlich nicht wohl gefühlt hatte mit seinem Material.

Jenes Material war nicht nur bei Neureuther ein Thema - sondern auch in Österreich, wo Marcel Hirscher am Vorabend referiert hatte, dass er zuletzt beim ersten Durchgang in Wengen nicht das Vertrauen in seine Skier hatte, um so aggressiv zu fahren wie sonst. Es geht also in Materialfragen vor allem um fehlendes Wohlgefühl auf den Skiern, das Hirscher auch in Kitzbühel erst einmal zu vermissen schien. Dem Gesamtweltcupführenden entfuhr nach dem ersten Lauf jedenfalls ein entgeistertes "Bist du narrisch", als sein Blick auf die Anzeigetafel fiel. 76 Hundertstelsekunden Rückstand hatte er auf einen jungen Franzosen, der sich derzeit anschickt, die etablierte Slalom-Weltspitze durcheinanderzuwirbeln. Denn Clement Noel, 21, gewann nach seinem Premierenerfolg in Wengen nun am Ganslernhang in Kitzbühel den zweiten Slalomklassiker in Serie, vor Hirscher und Noels Landsmann Alexis Pinturault.

Das Spitzenduo hat sich zu einem Spitzentrio entwickelt

Vor einem Jahr hatte Noel in Kitzbühel seine erste Top-Ten-Platzierung geschafft, spätestens damals erkannte auch Hirscher, wie talentiert der Junioren-Weltmeister ist: "Wir müssen uns schon damit beschäftigen, wie wir wieder auf ihn aufholen können", sagte er nun nach dem zweiten französischen Sieg hintereinander und sprach damit ein wenig für die gesamte Slalomwelt, die auch deshalb so staunt, weil Noel sich derzeit weder um Material noch um fehlendes Wohlgefühl zu kümmern scheint: "Letzte Woche in Wengen war ich nervös, heute eher nicht so", sagte er: "Wenn ich ruhig bin, fahre ich schneller." Schneller hieß in den vergangenen Wintern: fast so gut wie das Spitzenduo aus Hirscher und Henrik Kristoffersen. Aktuell heißt es: sogar besser. Dem Norweger, am Ende Vierter, war anzusehen, dass ihn der Rückstand auf Hirscher und Noel irritierte: Er warf im Zielraum entrüstet seine Stöcke zur Seite.

Demgegenüber wirkte Neureuther fast durchweg zufrieden: "Die Platzierung ist zweitrangig heute. Der zweite Lauf war sehr solide und ein Schritt in die richtige Richtung. Das war komplett anderes Skifahren als in den letzten Wochen." Im ersten Lauf hatte Neureuther nach einem Fahrfehler einen Rückstand von 1,56 Sekunden auf die Führung verbucht. "Wenn ich den Fehler nicht drin habe, schaut es noch einmal anders aus", sagte er.

Es könnte dennoch sein, dass er bei einer Aussage, die er im Zielraum in Kitzbühel traf, noch nachbessern muss. Neureuther sagte: "Die zwei da sind im Moment schon weit vorne", und meinte damit Hirscher und Kristoffersen. Im Moment hat es jedoch den Anschein, als habe sich dank Clement Noel im Slalom das Spitzenduo zu einem Spitzentrio entwickelt. Ob der kleine Vorsprung des Franzosen anhält, wenn die Konkurrenten ihre kleinen Material- und Mentalitätsprobleme überwunden haben, dürfte sich bereits am Dienstag beim Nachtslalom in Schladming zeigen.