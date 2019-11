Ausgerechnet im Bundesliga-Top-Spiel zwischen Bayern München und Borussia Dortmund kommt es zu Problemen bei der Übertragung. Der Pay-TV-Sender Sky entschuldigt sich: "Leider kommt es momentan zu Problemen beim Streamen über Sky Go und Sky Ticket", schrieb das Unternehmen bei Twitter. Man arbeite bereits mit Hochdruck an einer Lösung. Eine schnelle Lösung ist aber offenbar nicht in Sicht:

Liebe Sky Kunden,

die Störung hält leider weiter an. Hier haben wir eine Liste angelegt, welche Geräte aktuell funktionieren: https://t.co/49Sgh1THD9 Wir hoffen, bald Entwarnung geben zu können. Euer Sky Service Team — Sky Service (@Sky_Service) November 9, 2019

In den Sozialen Medien hatten sich etliche Sky-Nutzer beschwert. Offenbar funktionierte bei vielen Kunden der Stream des deutschen Klassikers in der Münchner Allianz Arena schon vor dem Anpfiff nicht. Das Spiel wird exklusiv live von Sky ausgestrahlt.