33 Jahre nach dem Sieg von Andre Kiesewetter, einem der ersten deutschen V-Springer, findet in Lake Placid/USA wieder ein Skisprung-Weltcup statt. Mit dem sogenannten Super-Team-Springen wird dort zudem am Samstag ein neues Format bei den Männern getestet. Je zwei Athleten einer Nation bilden dabei eine Mannschaft. Der in drei Durchgängen durchgeführte Wettkampf soll kleineren Nationen, die kein klassisches Vierer-Team stellen können, entgegenkommen. In Lake Placid setzt sich somit eine Saison der Premieren fort - schon der Auftakt in Wisla hatte für Aufsehen gesorgt, als die Springer in der Wintersaison erstmals auf Matten statt auf Schnee landeten. Die Frauen haben das Format bereits im Weltcup getestet, mit Erfolg. Doch es kommen auch Zweifel auf. "Ich bin nicht sicher, ob wirklich immer die allerbesten Leute am Start sind", befürchtet der Oberstdorfer Karl Geiger. Dies könnte etwa passieren, wenn das Format wie nun am Samstag wenige Stunden nach einem Einzel-Wettkampf ausgetragen wird.