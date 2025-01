Interview von Korbinian Eisenberger

Manchmal sind es kleine Dinge, die Größeres erahnen lassen. So war es eventuell bei diesem Körperpflegepaket, das der Skispringerin Selina Freitag unlängst in Garmisch überreicht wurde: Was als Prämie für Platz eins gedacht war, entwickelte sich zum sogenannten Shampoo-Vorfall. „Bei den Männern gibt es für einen Sieg in der Quali 3000 Franken. Ich habe hier einen Bag mit Duschgel, Shampoo und vier Handtüchern bekommen“, ließ Freitag alsbald in der ARD wissen. Sie wolle eigentlich „nicht groß darüber meckern, aber da sieht man die Unterschiede“. Grund also für einen Anruf im Allgäu bei ihr daheim in Fischen, wo die 23-Jährige gerade vom Training kommt, frisch geduscht.