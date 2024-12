Der ehemalige Skisprung-Bundestrainer Wolfgang Steiert ist im Alter von 61 Jahren gestorben. Das bestätigte der Deutsche Skiverband (DSV). In der Funktion des Heimtrainers hatte der Schwarzwälder in den Glanzzeiten des deutschen Skispringens Martin Schmitt und Sven Hannawald zu WM- und Olympia-Gold geführt. „Unsere Gedanken und unser Mitgefühl gelten in diesen schweren Stunden seiner Familie“, teilte der DSV mit.2003 stieg Steiert nach der Entmachtung von Reinhard Heß zum Cheftrainer auf, wurde aber nach einem Jahr ohne große Erfolge wieder entlassen. Von Ende 2004 bis 2010 führte er dann als Nationaltrainer die russischen Springer an die Weltspitze heran.Im November 2010 kehrte der Vater zweier Töchter zum Deutschen Skiverband zurück und arbeitete als Landestrainer am Skiinternat Furtwangen.