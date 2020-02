Willingen (dpa) - Wegen einer ungünstigen Wettervorhersage ist der an diesem Sonntag eigentlich für 16.00 Uhr angesetzte Skisprung-Weltcup in Willingen vorverlegt worden. Der Einzelwettkampf soll nun bereits um 10.15 Uhr beginnen, wie die Organisatoren am Freitag in Willingen mitteilten. Für Sonntag ist unter anderem heftiger Wind mit Sturmböen prognostiziert. Bereits am Freitag war das Training wegen starken Windes mehrmals unterbrochen worden.