Ohne Stephan Leyhe beginnt für die deutschen Skispringer am Wochenende die WM-Saison. Leyhe, 30, Olympiadritter mit der Mannschaft bei den Spielen von Peking, verlor die interne Ausscheidung um den sechsten Startplatz für den Weltcup in Wisla gegen Pius Paschke. Leyhe werde für die Springen in Kuusamo Ende November eine neue Chance erhalten, sagte Trainer Stefan Horngacher. Angeführt wird das deutsche Team von Markus Eisenbichler, Karl Geiger sowie dem neuen deutschen Meister Andreas Wellinger. Auch für die Frauen um Katharina Althaus beginnt am Wochenende in Wisla die Saison mit zwei Einzelbewerben.

Das Springen auf der Adam-Malysz-Schanze in Wisla/Polen findet erstmals im Weltcup auf Matten statt. Der Saisonauftakt wurde in diesem Jahr auch wegen Fernsehkonkurrenz durch die Fußball-WM vorverlegt. In Zeiten von Klimawandel und Energiekrise könnte das "richtungsweisend für unseren Sport, für den Wintersport generell sein", sagte Bundestrainer Horngacher.