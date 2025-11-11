Zum Hauptinhalt springen

Saison 2025/26Skisprung-Kalender: Alle Wettbewerbe in der Übersicht

Lesezeit: 2 Min.

WM-Silber entschädigte Andreas Wellinger und das DSV-Team für eine ansonsten durchwachsene Saison.
WM-Silber entschädigte Andreas Wellinger und das DSV-Team für eine ansonsten durchwachsene Saison. (Foto: Hendrik Schmidt/dpa)

Es geht wieder los im Skisprungzirkus. Alle Wettbewerbe der Männer und Frauen zur Weltcup-Saison 2025/26 finden Sie in unserem Kalender.

Von Michael Schnippert

Am 21. November 2025 beginnt der Skisprung-Winter - mit den Höhepunkten für die Männer mit der Vierschanzentournee und für alle Springerinnen und Springer die Olympischen Winterspiele in Mailand/Predazzo. Insgesamt machen die Frauen bei 18 Stationen im Weltcup Halt, bei den Männern sind es 19 Stationen inklusive der Vierschanzentournee.

Die Gesamtweltcup-Sieger der vergangenen Saison heißen Daniel Tschofenig (Österreich) und Nika Prevc (Slowenien), sie gehen als Gejagte in die neue Saison. Im Sommer-Grand-Prix überzeugten der Deutsche Philipp Raimund und die Japanerin Nozomi Maruyama.

In unserem Überblick sehen Sie, wann welches Springen stattfindet und – sobald bekannt – welcher TV-Sender das Event überträgt. Alle Uhrzeiten sind in mitteleuropäischer Normalzeit angegeben und sofern nicht extra erwähnt, finden alle Springen auf Großschanzen statt.

Weltcup-Auftakt in Lillehammer, Norwegen

  • 21.11., 16 Uhr: Mixed Team
  • 22.11., 12 Uhr: Einzel, Frauen
  • 22.11., 16 Uhr: Einzel, Männer
  • 23.11., 12 Uhr: Einzel, Frauen
  • 23.11., 16 Uhr: Einzel, Männer

Weltcup in Falun, Schweden

  • 25.11., 15.10 Uhr: Normalschanze, Einzel, Männer
  • 26.11., 15.10 Uhr: Großschanze, Einzel, Männer
  • 28.11., 15.45 Uhr: Großschanze, Einzel, Frauen
  • 29.11., 10.15 Uhr: Normalschanze, Einzel, Frauen

Weltcup in Ruka, Finnland (Männer)

  • 29.11., 16.05 Uhr: Einzel
  • 30.11., 15.50 Uhr: Einzel

Weltcup in Wisla, Norwegen

  • 04.12., 17.15 Uhr: Einzel, Frauen
  • 05.12., 11.30 Uhr: Einzel, Frauen
  • 06.12., 14.45 Uhr: Einzel, Männer
  • 07.12., 14.25 Uhr: Einzel, Männer

Weltcup in Klingenthal, Deutschland

  • 12.12., 15.35 Uhr: Einzel, Frauen
  • 13.12., 11.45 Uhr: Einzel, Frauen
  • 13.12., 15.45 Uhr: Einzel, Männer
  • 14.12., 16 Uhr: Einzel, Männer

Winterspiele in Mailand
:Olympia 2026: Wettkämpfe und Entscheidungen im Zeitplan

Am 6. Februar werden die Olympischen Winterspiele 2026 im Mailänder San Siro-Stadion eröffnet. In unserer Übersicht finden Sie, wann welche Medaillenentscheidung stattfindet.

Von Michael Schnippert

Weltcup in Engelberg, Schweiz

  • 20.12., 13 Uhr: Einzel, Frauen
  • 20.12., 16 Uhr: Einzel, Männer
  • 21.12., 11.30 Uhr: Einzel, Frauen
  • 21.12., 16 Uhr: Einzel, Männer

Vierschanzentournee der Männer

  • 29.12., 16.30 Uhr: Oberstdorf
  • 1.1., 14 Uhr: Garmisch-Partenkirchen
  • 4.1., Uhrzeit offen: Innsbruck
  • 6.1., Uhrzeit offen: Bischofshofen

Weltcup in Garmisch-Partenkirchen, Deutschland (Frauen)

  • 31.12., 13 Uhr: Einzel

Weltcup in Oberstdorf, Deutschland (Frauen)

  • 1.1., 16.15 Uhr: Einzel

Weltcup in Villach, Österreich (Frauen)

  • 5.1.: Normalschanze, Einzel
  • 6.1.: Normalschanze, Einzel

Weltcup in Ljubno, Slowenien (Frauen)

  • 10.1.: Normalschanze, Einzel
  • 11.1.: Normalschanze, Einzel

Weltcup in Zakopane, Polen (Männer)

  • 10.1.: Super Team
  • 11.1.: Einzel

Weltcup in Zhangjiakou, China

  • 16.1.: Einzel
  • 17.1.: Einzel

Weltcup in Sapporo, Japan (Männer)

  • 16.1., 7.15 Uhr: Einzel
  • 17.1., 3 Uhr: Einzel

Weltcup in Zao, Japan (Frauen)

  • 19.1.: Normalschanze, Einzel
  • 21.1.: Normalschanze, Einzel

Weltcup in Sapporo, Japan (Frauen)

  • 24.1., 8.15 Uhr: Einzel
  • 25.1., 3 Uhr: Einzel

Weltcup in Willingen, Deutschland

  • 30.1., 16.10 Uhr: Team, Mixed
  • 31.1., 13.15 Uhr: Einzel, Frauen
  • 31.1., 16 Uhr: Einzel, Männer
  • 1.2., 13.15 Uhr: Einzel, Frauen
  • 1.2., 16 Uhr: Einzel, Männer

Vierschanzentournee
:Wellinger II. setzt die Pointe

Auftaktsieger Andreas Wellinger zählt inzwischen zu den arrivierten Skispringern. Doch noch immer unterscheidet sich der 28-Jährige von vielen Konkurrenten, noch immer kann er überraschen - auch dank schwieriger Erfahrungen.

Von Volker Kreisl

Olympische Winterspiele in Predazzo, Italien

  • 7.2., 18.45 Uhr: Normalschanze, Einzel, Frauen
  • 9.2., 19 Uhr: Normalschanze, Einzel, Männer
  • 10.2., 18.45 Uhr: Normalschanze, Team, Mixed
  • 14.2., 18.45 Uhr: Großschanze, Einzel, Männer
  • 15.2., 18.45 Uhr: Großschanze, Einzel, Frauen
  • 16.2., 19 Uhr: Großschanze, Super Team, Männer

Weltcup in Kulm, Österreich (Männer)

  • 28.2.: Skifliegen, Einzel
  • 1.3.: Skifliegen, Einzel

Weltcup in Hinzenbach, Österreich (Frauen)

  • 28.2.: Normalschanze, Einzel
  • 1.3.: Normalschanze, Einzel

Weltcup in Lahti, Finnland

  • 6.3.: Einzel, Frauen
  • 7.3.: Einzel, Frauen
  • 7.3.: Einzel, Männer
  • 8.3.: Super Team, Männer

Weltcup in Oslo, Norwegen

  • 14.3.: Einzel, Frauen
  • 14.3.: Einzel, Männer
  • 15.3.: Einzel, Frauen
  • 15.3.: Einzel, Männer

Weltcup in Vikersund, Norwegen

  • 21.3.: Skifliegen, Einzel, Frauen
  • 21.3.: Skifliegen, Einzel, Männer
  • 22.3.: Skifliegen, Einzel, Frauen
  • 22.3.: Skifliegen, Einzel, Männer

Weltcup-Finale in Planica, Slowenien

  • 27.3., 15 Uhr: Skifliegen, Einzel, Männer
  • 28.3., 9.30 Uhr: Skifliegen, Team, Männer
  • 28.3., 15 Uhr: Skifliegen, Einzel, Frauen (Weltcup-Finale)
  • 29.3., 10 Uhr: Skifliegen, Einzel Männer (Weltcup-Finale)
SZ Serie zur Zukunft des Wintersports
:Schnee von morgen

Bald wird es in den Alpen an vielen Skiorten zu warm sein, um im Winter die Pisten zu beschneien. Und dann? Anderswo sind Alternativen Schnee schon im Einsatz: Bürsten, Wellen und Kunststoffspaghetti. Ein Blick in die Zukunft des Skifahrens.

SZ PlusVon Korbinian Eisenberger

Lesen Sie mehr zum Thema

