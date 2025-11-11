Am 21. November 2025 beginnt der Skisprung-Winter - mit den Höhepunkten für die Männer mit der Vierschanzentournee und für alle Springerinnen und Springer die Olympischen Winterspiele in Mailand/Predazzo. Insgesamt machen die Frauen bei 18 Stationen im Weltcup Halt, bei den Männern sind es 19 Stationen inklusive der Vierschanzentournee.
Die Gesamtweltcup-Sieger der vergangenen Saison heißen Daniel Tschofenig (Österreich) und Nika Prevc (Slowenien), sie gehen als Gejagte in die neue Saison. Im Sommer-Grand-Prix überzeugten der Deutsche Philipp Raimund und die Japanerin Nozomi Maruyama.
In unserem Überblick sehen Sie, wann welches Springen stattfindet und – sobald bekannt – welcher TV-Sender das Event überträgt. Alle Uhrzeiten sind in mitteleuropäischer Normalzeit angegeben und sofern nicht extra erwähnt, finden alle Springen auf Großschanzen statt.
Weltcup-Auftakt in Lillehammer, Norwegen
- 21.11., 16 Uhr: Mixed Team
- 22.11., 12 Uhr: Einzel, Frauen
- 22.11., 16 Uhr: Einzel, Männer
- 23.11., 12 Uhr: Einzel, Frauen
- 23.11., 16 Uhr: Einzel, Männer
Weltcup in Falun, Schweden
- 25.11., 15.10 Uhr: Normalschanze, Einzel, Männer
- 26.11., 15.10 Uhr: Großschanze, Einzel, Männer
- 28.11., 15.45 Uhr: Großschanze, Einzel, Frauen
- 29.11., 10.15 Uhr: Normalschanze, Einzel, Frauen
Weltcup in Ruka, Finnland (Männer)
- 29.11., 16.05 Uhr: Einzel
- 30.11., 15.50 Uhr: Einzel
Weltcup in Wisla, Norwegen
- 04.12., 17.15 Uhr: Einzel, Frauen
- 05.12., 11.30 Uhr: Einzel, Frauen
- 06.12., 14.45 Uhr: Einzel, Männer
- 07.12., 14.25 Uhr: Einzel, Männer
Weltcup in Klingenthal, Deutschland
- 12.12., 15.35 Uhr: Einzel, Frauen
- 13.12., 11.45 Uhr: Einzel, Frauen
- 13.12., 15.45 Uhr: Einzel, Männer
- 14.12., 16 Uhr: Einzel, Männer
Weltcup in Engelberg, Schweiz
- 20.12., 13 Uhr: Einzel, Frauen
- 20.12., 16 Uhr: Einzel, Männer
- 21.12., 11.30 Uhr: Einzel, Frauen
- 21.12., 16 Uhr: Einzel, Männer
Vierschanzentournee der Männer
- 29.12., 16.30 Uhr: Oberstdorf
- 1.1., 14 Uhr: Garmisch-Partenkirchen
- 4.1., Uhrzeit offen: Innsbruck
- 6.1., Uhrzeit offen: Bischofshofen
Weltcup in Garmisch-Partenkirchen, Deutschland (Frauen)
- 31.12., 13 Uhr: Einzel
Weltcup in Oberstdorf, Deutschland (Frauen)
- 1.1., 16.15 Uhr: Einzel
Weltcup in Villach, Österreich (Frauen)
- 5.1.: Normalschanze, Einzel
- 6.1.: Normalschanze, Einzel
Weltcup in Ljubno, Slowenien (Frauen)
- 10.1.: Normalschanze, Einzel
- 11.1.: Normalschanze, Einzel
Weltcup in Zakopane, Polen (Männer)
- 10.1.: Super Team
- 11.1.: Einzel
Weltcup in Zhangjiakou, China
- 16.1.: Einzel
- 17.1.: Einzel
Weltcup in Sapporo, Japan (Männer)
- 16.1., 7.15 Uhr: Einzel
- 17.1., 3 Uhr: Einzel
Weltcup in Zao, Japan (Frauen)
- 19.1.: Normalschanze, Einzel
- 21.1.: Normalschanze, Einzel
Weltcup in Sapporo, Japan (Frauen)
- 24.1., 8.15 Uhr: Einzel
- 25.1., 3 Uhr: Einzel
Weltcup in Willingen, Deutschland
- 30.1., 16.10 Uhr: Team, Mixed
- 31.1., 13.15 Uhr: Einzel, Frauen
- 31.1., 16 Uhr: Einzel, Männer
- 1.2., 13.15 Uhr: Einzel, Frauen
- 1.2., 16 Uhr: Einzel, Männer
Olympische Winterspiele in Predazzo, Italien
- 7.2., 18.45 Uhr: Normalschanze, Einzel, Frauen
- 9.2., 19 Uhr: Normalschanze, Einzel, Männer
- 10.2., 18.45 Uhr: Normalschanze, Team, Mixed
- 14.2., 18.45 Uhr: Großschanze, Einzel, Männer
- 15.2., 18.45 Uhr: Großschanze, Einzel, Frauen
- 16.2., 19 Uhr: Großschanze, Super Team, Männer
Weltcup in Kulm, Österreich (Männer)
- 28.2.: Skifliegen, Einzel
- 1.3.: Skifliegen, Einzel
Weltcup in Hinzenbach, Österreich (Frauen)
- 28.2.: Normalschanze, Einzel
- 1.3.: Normalschanze, Einzel
Weltcup in Lahti, Finnland
- 6.3.: Einzel, Frauen
- 7.3.: Einzel, Frauen
- 7.3.: Einzel, Männer
- 8.3.: Super Team, Männer
Weltcup in Oslo, Norwegen
- 14.3.: Einzel, Frauen
- 14.3.: Einzel, Männer
- 15.3.: Einzel, Frauen
- 15.3.: Einzel, Männer
Weltcup in Vikersund, Norwegen
- 21.3.: Skifliegen, Einzel, Frauen
- 21.3.: Skifliegen, Einzel, Männer
- 22.3.: Skifliegen, Einzel, Frauen
- 22.3.: Skifliegen, Einzel, Männer
Weltcup-Finale in Planica, Slowenien
- 27.3., 15 Uhr: Skifliegen, Einzel, Männer
- 28.3., 9.30 Uhr: Skifliegen, Team, Männer
- 28.3., 15 Uhr: Skifliegen, Einzel, Frauen (Weltcup-Finale)
- 29.3., 10 Uhr: Skifliegen, Einzel Männer (Weltcup-Finale)