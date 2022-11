Von Volker Kreisl

Skispringer sind nicht nur in der weiten Luft unterwegs, sondern auch tief unter der Oberfläche, wo sie sich durch felsiges Gestein bohren, durch schlammiges Erdreich, immer weiter durch die eigene Psyche, bis ihr Problem erkennbar wird. Irgendeins haben sie meistens, auch diesmal musste die Mannschaft von Bundestrainer Stefan Horngacher sich auf die Suche begeben, nachdem der Auftakt in Wisla vor drei Wochen misslungen war. Doch immerhin hat man sich schon durch die inneren Labyrinthe vorgearbeitet. Das sind etwa ein irritiertes Selbstbewusstsein, Materialabstimmung, Sprungtechnik, insbesondere der Absprung, jene Sekundenbruchteile, von denen alles abhängt. Nun sagt der Oberstdorfer Karl Geiger, zuletzt Bronzegewinner bei Olympia, man habe das Zentrum erreicht. Kurz vor dem ersten Weltcup in Ruka, berichtet er, der "Kernfehler" sei geortet.

Es braucht nur noch die richtige Maßnahme, oft nur eine Mini-Korrektur der Anfahrtshocke. Die üblichen Tricks halfen nur ein bisschen, was noch fehlt, so Geiger, sei der "absolute Knotenlöser". Ansonsten steht das Team seit dem ersten Weltcup in Wisla, der allerdings gefühlt noch im Sommer stattfand, weil dort noch grüne Matten statt Schnee ausgebreitet waren. Von dem liegt nun in Ruka genügend, und nicht wenige Springer hoffen, dass im weißen Ambiente auch ein absoluter Knotenlöser liegen könnte.

Auf dem Team mit den beiden Erfolgsspringern Geiger und Markus Eisenbichler, Andreas Wellinger, Pius Paschke sowie Constantin Schmid und Stephan Leyhe, der vorübergehend das Talent Philipp Raimund ersetzt, liegen hohe Erwartungen. Denn nach der Finnlandreise folgt zwar ein Trainingswochenende - die Bühne gehört da den Skispringerinnen, von denen sich Katharina Althaus zuletzt als Siegspringerin empfahl. Fürs Männerteam geht es dann rasant weiter, über Titisee-Neustadt (9.-11.12.), Engelberg (17./18.12.), Weihnachten (kein Springen), zur Vierschanzentournee. Spätestens dann sollte der Knoten gelöst sein.