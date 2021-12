Skisprung-Olympiasiegerin Carina Vogt kehrt in den Weltcup zurück. Die 29-Jährige ist Teil des zehnköpfigen Teams von Bundestrainer Maximilian Mechler für die Heimwettbewerbe in Klingenthal, wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Mittwoch mitteilte. Vogt war seit Februar 2021 wegen verschiedener Knieverletzungen nicht mehr im Weltcup aktiv, in der vergangenen Woche startete sie im Continental Cup in China. Angeführt wird die Frauenmannschaft von Katharina Althaus, die in Lillehammer zuletzt einen Sieg und einen zweiten Platz eingefahren hatte. Bei den Männern um Gelb-Träger Karl Geiger und Markus Eisenbichler gibt es für das Heimspiel in Sachsen keine Veränderungen. "Die Schanze liegt uns gut, und die Form der Aktiven zeigt nach oben - auch wenn sich immer mal wieder kleine Fehler einschleichen. Das gesamte Team ist auf einem sehr guten Niveau", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher. Team-Weltmeister Severin Freund muss weiter auf seinen ersten Einsatz in diesem Winter warten.