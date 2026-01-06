Die Vierschanzentournee ist bald zu Ende – und die deutschen Skispringer waren wieder einmal weit davon entfernt, um den Gesamtsieg mitzuspringen. Felix Hoffmann und Philipp Raimund überzeugten unter den besten zehn, Pius Paschke sprang im Mittelfeld mit, aber die Krise von Karl Geiger und Andreas Wellinger war auch in Oberstdorf, Garmisch, Innsbruck und Bischofshofen nicht zu überwinden. Und hinter ihnen drängen aus dem Nachwuchsbereich nicht viele Talente nach. Warum? Ein Gespräch mit Horst Hüttel, Sportdirektor des Deutschen Skiverbands, an der Schanze in Bischofshofen.