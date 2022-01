Vierschanzentournee:Das Wetter stiehlt den Skispringern die Show

Dieses Windfähnchen zeigt es an: Zu viel Wind am Bergisel, gesprungen werden kann an diesem Tag nicht.

Starker Föhnsturm verhindert das Tourneespringen in Innsbruck. Die Rennleitung will dennoch vier Wettkämpfe durchführen - nun eben zwei in Bischofshofen.

Von Volker Kreisl, Innsbruck

Das Bild ist Skisprungreisenden bekannt. Sie treten morgens vor die Tür, schauen nach oben, horchen und wissen: dies wird ein schwieriger Tag. Die Fahnen vor dem Hotel knattern wie ein Auspuff, der Wind rauscht um die Häuser. Am Firmament ist alles in Bewegung, die Frisuren der ersten Passanten sind wild zerzaust, genauso wie oben die Wolken. Klar, die Vierschanzentournee ist in Innsbruck angelangt.

Wie schon häufiger, hat das Wetter den Skispringern nun die Show gestohlen. Statt ihrer gerieten die Organisatoren in Bewegung, die über Stunden die Situation managen mussten, obwohl immer deutlicher wurde, dass das dritte Springen der Vierschanzentournee wie schon 2008 wegen des Föhns nicht stattfinden kann. Am Nachmittag um 15 Uhr verkündete Renndirektor Sandro Pertile endlich eine Entscheidung: Das Bergiselspringen 2022 wird gestrichen, jedenfalls in seiner normalen Form.

Detailansicht öffnen Diesmal nur als Fotograf gefordert: Severin Freund dokumentiert den Föhnsturm an der Bergisel-Schanze in Innsbruck. (Foto: Ulrich Wagner/imago)

Stattdessen wird die dritte Station nach Bischofshofen verlegt. Am Mittwoch soll nun dort die Innsbrucker Ausgabe veranstaltet werden, am Donnerstag dann das eigentlich vorgesehene Bischofshofener Vierschanzen-Finale. Probedurchgänge, Qualifikation und Final-Springen sind jeweils an einem Tag möglich.

Erschwerend kam hinzu: die Innsbrucker Schanze hat noch kein Flutlicht

"Man muss bis zur letzten Minute alles probieren", erklärte Pertile, womit aber auch der gesamte Springertross einen Tag lang bis nachmittags um 15 Uhr im Wartezustand gefangen blieb. Während zum Beispiel der Wetterservice des Flughafens Kranebitten bereits die Spitzen des Sturmwindes auf nachmittags um 16 Uhr prognostizierte, setzte die Wettkampf-Jury noch auf eine letzte Alternative: Ein Final-Springen um 15 Uhr, allerdings dann nur noch mit einem Durchgang. Denn - auch dies ist eine Innsbrucker Besonderheit - die Bergisel-Schanze verfügt noch über kein Flutlicht. Und selbst wenn dieses für spätestens 2024 von Stadt und Land bereits beschlossen wurde, so wurde es an diesem Dienstag ab vier Uhr nachmittags noch mit Sicherheit dunkel am Bergisel.

Die Springer selber fanden dies alles weniger lustig. Österreichs Dreifach-Weltmeister Stefan Kraft erklärte im österreichischen Fernsehen zwar, er vertraue seinem Trainer und er würde schon springen, wenn der ihn oben sitzend in die Spur winke. Dass ein "faires Springen heute noch stattfinden wird, glaube ich aber nicht", fügte er an. Dabei war er teils schwer zu verstehen, denn das Mikrofon, in das er sprach, wummerte im Wind, während im Hintergrund die Windnetze der Schanze sich blähten wie die Spinnaker bei einem Segelrennen.

Und alle zusammen hatten nun Zeit, um im Internet zu surfen, wobei es sich fast aufdrängte, mal den Föhn zu googeln. Die genauen Ursachen dieses Wetterphänomens kennt man ja nicht, genauso wenig die Gründe, warum es, wenn auch in leichterer Form, so oft Innsbruck trifft. Die architektonisch einmalige Schanze mit dem raffiniert verdrehten oberen Ende, das manche Einheimische an eine Kobra erinnert, thront auf einem 746 Meter hohen Hügel, in einem besonders föhn-anfälligen Gebiet. Dieses hat eine Topographie, wie sie für den Fallwind nicht besser geschaffen sein könnte, verriet der Innsbrucker Atmosphärenforscher Alexander Gohm einmal dem Portal sport.tirol. Föhn entstehe demnach in vielen Gegenden, aber fast nirgendwo so gut wie über der Bergiselschanze.

Der Bergisel ist eigentlich kein Ort, an dem man eine Skisprungschanze errichten sollte

Alles beginnt am Brennerpass, etwa 50 Kilometer im Süden, einem der niedrigsten Übergänge über den Alpenhauptkamm. Hier können die Luftmassen aus dem Süden recht einfach Richtung Norden aufsteigen, und wenn sie über den Pass sind, entwickelt sich langsam der Föhnwind. Denn die Luft sinkt wieder, komprimiert und erwärmt sich und fällt dann immer schneller als steife Brise, und zwar direkt in Richtung der Kobra, die ihren Kopf passenderweise talwärts gedreht hat. Wenn es also einen Berg gibt, an dem man möglichst keine Skisprungschanze errichten sollte, dann ist es der Bergisel.

Dennoch ist nach der Absage wohl keiner glücklich, denn Innsbruck war auch in Zeiten der Pandemie immer ein Höhepunkt des Skisprungwinters. Keiner möchte diese Schanze missen, die besondere Geschichten schreibt. Neben dem unberechenbaren Wind ist die Anlage auch wegen ihrer Enge etwas Besonderes im Sprungzirkus. Die Anlaufspur ist kürzer, genauso wie der Schanzenradius vor dem Absprung, die Flugphase, all dies verlangt technisches Können. Lange hatten sich die Organisatoren also gegen eine Absage gestemmt, und dies wohl auch deshalb, um sicherzugehen, dass die Ausfallversicherung bestehen bleibt, weil man ja alles versucht hat.

Nun geht es also ins Pongau im Süden Salzburgs, nach Bischofshofen, wo der Rest der Vierschanzentournee durchgezogen wird - wobei der Name so ja nicht mehr stimmt. Aber als was könnte man die Serie nun bezeichnen? Als Dreischanzentournee? Das führte aber in die Irre, denn es sollen ja weiterhin vier Wettkämpfe bleiben. Mithin könnte die Ausgabe 2022 als Dreischanzen-Vierspringen-Tournee in die Wintersportgeschichte eingehen - immer vorausgesetzt, der Wind in Bischofshofen spielt mit.