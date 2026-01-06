Zum Hauptinhalt springen

Vierschanzentournee„Wir haben bereits in den ersten Ausbildungsstufen zu wenig Qualität“

Lesezeit: 3 Min.

Kritische Stimme im Deutschen Skiverband: Sportdirektor Horst Hüttel.
Kritische Stimme im Deutschen Skiverband: Sportdirektor Horst Hüttel. (Foto: Daniel Karmann/dpa)

Wieder einmal springen die Deutschen dem Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee weit hinterher, und der Blick auf den Nachwuchs macht wenig Hoffnung. Ursachenforschung mit DSV-Sportdirektor Horst Hüttel.

Interview von Sebastian Winter

Die Vierschanzentournee ist bald zu Ende – und die deutschen Skispringer waren wieder einmal weit davon entfernt, um den Gesamtsieg mitzuspringen. Felix Hoffmann und Philipp Raimund überzeugten unter den besten zehn, Pius Paschke sprang im Mittelfeld mit, aber die Krise von Karl Geiger und Andreas Wellinger war auch in Oberstdorf, Garmisch, Innsbruck und Bischofshofen nicht zu überwinden. Und hinter ihnen drängen aus dem Nachwuchsbereich nicht viele Talente nach. Warum? Ein Gespräch mit Horst Hüttel, Sportdirektor des Deutschen Skiverbands, an der Schanze in Bischofshofen.

Zur SZ-Startseite

Geschwister Prevc
:Der Domenator aus der Skisprungfamilie

Domen Prevc beherrscht die Vierschanzentournee mit Leichtigkeit: Wer ist der eher leise Mann aus Slowenien, dessen Familie das Skispringen im Blut hat? Ein Anruf bei Bruder Cene.

SZ PlusVon Sebastian Winter

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite