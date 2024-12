Pius Paschke bei der Vierschanzentournee:Der Skispringer, der mit 34 das Gewinnen lernte

Von Volker Kreisl, Oberstdorf

Was tun jetzt? Es wäre so schön für die deutschen Fans des Skisprungs, für die Gasthäuser, die Hotels mit den vielen Menschen, die im Schatten der Vierschanzentournee arbeiten. Wenn endlich diese Jahreszahl 2002 verbleichen würde in der Geschichte, weil eine andere sie ersetzen könnte. 2002 war der letzte Sieg eines Deutschen, Sven Hannawald. Und es muss ja nicht unbedingt ein Sieg auf allen vier Schanzen sein, es reicht vollkommen, wenn es ein gewöhnlicher Vierschanzensieg würde. Oder nicht, Herr Paschke?