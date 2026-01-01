Mit einem solchen Verkehr hat Mathias Hafele dann doch nicht gerechnet. Rund zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt der Vierschanzentournee in Oberstdorf schafft es der 42-Jährige kaum, mit dem Auto zur Schanze zu kommen. Alle Straßen dorthin sind mit Zuschauern verstopft. Schließlich findet Hafele doch noch einen Parkplatz und betritt sein neues Reich. Es liegt hinter einer blauen Holztür am Schanzenauslauf, auf der ein Schild mit der Aufschrift „Fis-Equipment-Control“ prangt: Ausrüstungskontrolle des Ski-Weltverbandes.
VierschanzentourneeDer Materialkontrolleur, der gerade zum Hauptdarsteller wird
Mathias Hafele war selbst Skispringer, jetzt kontrolliert er die Anzüge der Weltcup-Springer – und erklärt, wenn mal wieder einer disqualifiziert wird. Ein Besuch im Equipment-Control-Raum.
Von Sebastian Winter
