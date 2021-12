Kommentar von Volker Kreisl

Die Skisprungsaison ist gerade mal sechs Wochen alt, noch kein Titel ist gewonnen, und doch ist gefühlt schon so viel passiert wie sonst in einem ganzen Winter. Auch dieser Sport ähnelt einem Karussell, und irgendjemand hat dieses beschleunigt.

Die neun Weltcupsiege, die bislang vergeben wurden, haben sechs Springer errungen, sonst sind es zu dieser Zeit eher halb so viele Sieger. Drei dieser Gewinner waren andererseits aktuell schon disqualifiziert worden oder hatten die Qualifikation nicht überstanden. Andere wiederum, die eben noch auf dem Podium standen, fanden sich jenseits der besten 30 wieder, wie zuletzt der sechsmalige Weltmeister Markus Eisenbichler. Wieder andere machen das Auf und Ab ungewollt zum Prinzip: Der Pole Kamil Stoch wechselt nahezu wöchentlich zwischen Podest und ganz weit hinten.

Für die Zuschauer ist das wunderbar spannend, für die Skispringer reiner Stress. Immer wird analysiert und nach Gründen gefahndet, dabei gab es zuletzt keine bahnbrechenden Erfindungen oder Neuerungen, etwa im Sprungstil, die einen Teil der Sportler vor Rätsel stellen könnten. Doch darin könnte gerade der Grund liegen: Ein Sport, der sich ständig fortentwickelt, fordert weniger neue Lerninhalte, konkurriert wird dennoch heftig, jedoch viel mehr im Detail.

Eine dieser wichtigen Kleinigkeiten, die alles entscheiden können, dürfte dabei die sogenannte Hocke darstellen. Viele Skispringer hatten zuletzt an der Phase nach dem Absprung gearbeitet - wie es aussieht, gerät nun die optimierte Anfahrtshocke in den Vordergrund. Denn auch die entscheidet schon über den Sieg. Hängt sie ein, zwei Zentimeter zu hoch oder zu tief, so kippt das System im Absprung entweder nach oben und bremst im Gegenwind; oder nach vorne, womit die Flugbahn verkürzt wird - etwa um zehn Meter, was einen aussichtsreichen Springer um 20 Plätze zurückwerfen kann.

Die Hocke ist nur eines von vielen Beispielen, wie etwa die Fußhaltung beim Ausbreiten der Skier oder die Aerodynamik bei der Reise nach unten. Die Schwankungen in den Leistungen der meisten Springer zeigen dabei, dass es nun viel länger dauert, bis ein, zwei oder drei Springer sich abgesetzt haben und um den Sieg springen. Sie sind merklich nervöser und machen Fehler. Immerhin, diese tragen bei zu einem Grundprinzip des Sports, der Spannung.