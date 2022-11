Andreas Wellingers Gesicht glühte vor Freude, selbst Karl Geiger war trotz eines späten Dämpfers zufrieden: Die Skispringer des Deutschen Skiverbands (DSV) haben sich mit vier Plätzen unter den besten Zehn beim Weltcup in Ruka in Finnland deutlich verbessert. Nach dem schlechtesten Saisonstart seit zwölf Jahren herrscht einen Monat vor der Vierschanzentournee nun wieder Optimismus. "Wir sind auf dem richtigen Weg, auch wenn es noch einiges zu tun gibt", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher. Zuvor hatten der zweimalige Olympiasieger Wellinger als Siebter sowie Pius Paschke (8.) und Markus Eisenbichler (10.) im zweiten Springen von Ruka einen guten Abschluss gesetzt.

Gewonnen haben auf der zweiten Weltcupstation der Slowene Anze Lanisek am Samstag und am Sonntag die punktgleichen Stefan Kraft (Österreich) und Halvor Egner Granerud (Norwegen). Und auch wenn die Deutschen noch nicht mit den Allerbesten mithielten: Im Vergleich zum Auftakt auf Matten in Wisla/Polen waren sie kaum wiederzuerkennen. "So fliegt es sich auf jeden Fall leichter", meinte Wellinger, der nach großen Verletzungsproblemen zusehends stabiler wird. Dass Geiger, der am Samstag als Sechster für das erste deutsche Ergebnis unter den besten Zehn im WM-Winter sorgte, am Sonntag nach Platz zwei in der Qualifikation als 33. nach dem ersten Durchgang ausschied, konnte die Stimmung nicht trüben. "Der Quali-Sprung war extrem cool, der erste Treffer seit langem", sagte Geiger.