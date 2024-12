Angeführt von Pius Paschke, aber ohne Markus Eisenbichler gehen die deutschen Skispringer in die am Samstag in Oberstdorf beginnende 73. Vierschanzentournee. Neben Paschke, der sich im bisherigen Winter in ausgezeichneter Form befindet und im Gesamtweltcup führt, setzt Bundestrainer Stefan Horngacher bei der Tournee, die bis 6. Januar dauert, auf Andreas Wellinger (Ruhpolding), Karl Geiger (Oberstdorf), Stephan Leyhe (Willingen) und Philipp Raimund (Oberstdorf). Der Dritte der Junioren-WM, Adrian Tittel aus Aue, darf zudem dank eines Sonderplatzes antreten.