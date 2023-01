Die deutschen Adler um Karl Geiger wollen auch in der Weltcup-Saison 2022/23 um Siege mitspringen. Ein Überblick, an welchen Stationen die Skispringer Halt machen, wo und wann die Wettbewerbe live im TV zu sehen sind - sowie alle Ergebnisse.

Von Michael Schnippert

Ryoyu Kobayashi hat seine Konkurrenten alle überragt. Der Japaner gewann nach der Vierschanzentournee 2022 auch den Gesamtweltcup. Bei den Olympischen Winterspielen in Peking holte der Ausnahmespringer Gold auf der Normalschanze - und Silber auf der Großschanze.

Kann jemand Kobayashi in der Saison 2022/23 angreifen? Dawid Kubacki startete erfolgreich und gewann die beiden Springen in Wisla, die bereits schon Anfang November und auf Matten ausgetragen wurden. Die deutschen Adler hatten keine Chance auf das Podest. Doch das Ziel für Karl Geiger und Markus Eisenbichler ist neben der Tournee auch die Weltmeisterschaft in Planica.

Alle Termine der Skisprung-Weltcup-Saison im Überblick.

Weltcup-Springen in Wisla (Polen)

Wegen der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar flogen die Skispringer bereits Anfang November über die Schanze in Polen. Im vergangenen Jahr holte Jan Hörl den Sieg. Dieses Jahr zeigte Dawid Kubacki in seiner Heimat, dass er diesen Winter nur schwer zu besiegen sein wird. Die Deutschen erlebten ein Debakel, keiner schaffte es unter die besten Zehn.

05.11.2022: Einzel, Großschanze HS 134m - Sieger: Dawid Kubacki (Polen)

06.11.2022: Einzel, Großschanze HS 134m - Sieger: Dawid Kubacki (Polen)

Weltcup-Springen in Ruka (Finnland)

Erst rund drei Wochen später fand der nächste Wettbewerb statt. Dieses Mal mit Schnee und in Finnland. Für die Deutschen wurde es besser, Karl Geiger, Andreas Wellinger, Pius Paschke und Markus Eisenbichler schafften es am Wochenende in die Top-Ten. Aber am Podestplatz schnupperte keiner.

26.11.2022: Einzel, Großschanze HS 142m - Sieger: Anze Lanisek (Slowenien)

27.11.2022: Einzel, Großschanze HS 142m - Sieger: Halvor Egner Granerud (Norwegen)

Weltcup-Springen in Titisee-Neustadt (Deutschland)

Früher als sonst in den Weltcup-Saisons besuchte der Skisprung-Zirkus Titisee-Neustadt. Anfang 2022 holte Karl Geiger an beiden Tagen den Sieg. Dieses Mal flog er immerhin einmal aufs Podest. Ansonsten dominierten Anze Lanisek und Dawid Kubacki, die beiden Führenden im Gesamtweltcup die Springen.

09.12.2022: Einzel, Großschanze HS 142m - Sieger: Anze Lanisek (Slowenien)

10.12.2022: Team-Mixed, Großschanze HS 142m - Sieger: Österreich

11.12.2022: Einzel, Großschanze HS 142m - Sieger: Dawid Kubacki (Polen)

Weltcup-Springen in Engelberg (Schweiz)

Traditionell finden in der Woche vor Weihnachten zwei Springen im schweizerischen Engelberg statt. In der vergangenen Saison hießen die Sieger Karl Geiger und Ryoyu Kobayashi. Dieses Mal zeigten die beiden besten des Weltcups ihre Klasse: Anze Lanisek und Dawid Kubacki untermauerten ihre Tour-Ambitionen.

17.12.2022: Einzel, Großschanze HS 140m - Sieger: Anze Lanisek (Slowenien)

18.12.2022: Einzel, Großschanze HS 140m - Sieger: Dawid Kubacki (Polen)

Vierschanzentournee-Auftakt in Oberstdorf (Deutschland)

Zwischen Weihnachten und Neujahr beginnt die Vierschanzentournee in Oberstdorf. Hier gewinnt man zwar nicht den Goldenen Adler, kann ihn aber schon verlieren. Ryoyu Kobayashi legte 2021 beispielsweise den Grundstein für seinen Tourneesieg. Jedes Springen zählt auch für den Gesamtweltcup. Anders als im Weltcup duellieren sich zwei Springer im Vergleich, der Sieger kommt in den zweiten Durchgang, der Verlierer ist raus oder qualifiziert sich mit Glück als sogenannter "Lucky Loser". 2022 sprang der Norweger Halvor Egner Granerud der Konkurrenz davon.

28.12.2022: Qualifikation, Großschanze HS 137m - Sieger: Halvor Egner Granerud (Norwegen)

29.12.2022: Einzel, Großschanze HS 137m - Sieger: Halvor Egner Granerud (Norwegen)

Vierschanzentournee-Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen (Deutschland)

Am 1. Januar springen die Athleten in Garmisch-Partenkirchen. 2022 gewann Kobayashi das Neujahrsspringen, der letzte Deutsche, der in Garmisch gewann war Sven Hannawald 2002. In diesem Jahr überragte Halvor Egner Granerud auch beim zweiten Springen. Sein Vorsprung vor dem Zweiten, dem Slowenen Lanisek, war aber geringer als noch in Oberstdorf. Er baute seinen Vorsprung in der Gesamtwertung aus. Die Deutschen verpassten das Podest deutlich und haben mit dem Ausgang der Tourneewertung nichts zu tun.

31.12.2022: Qualifikation, Großschanze HS 142m - Sieger: Dawid Kubacki (Polen)

01.01.2023: Einzel, Großschanze HS 142m - Sieger: Halvor Egner Granerud (Norwegen)

Vierschanzentournee-Bergiselspringen in Innsbruck (Österreich)

Die dritte Station ist Innsbruck - und oftmals ein Glückspiel mit dem Wind. 2022 wurde das Springen nach Bischofshofen verlegt, weil ein fairer Wettkampf nicht möglich gewesen ist. Eine herbe Enttäuschung erlebte Karl Geiger in Innsbruck. Er schied bereits in der Qualifikation aus und verbaute sich eine gute Gesamtplatzierung. Nur Philipp Raimund konnte aus deutscher Sicht beim Wettkampf überzeugen - als bester DSV-Adler mit Platz 13. Den Sieg machten Kubacki und Granerud unter sich aus. Das bessere Ende hatte der Pole, der trotzdem haderte, weil sein Rückstand in der Tourneewertung weiterhin groß ist.

03.01.2023: Qualifikation, Großschanze HS 130m - Sieger: Dawid Kubacki (Polen)

04.01.2023: Einzel, Großschanze HS 130m - Sieger: Dawid Kubacki (Polen)

Vierschanzentournee-Dreikönigspringen in Bischofshofen (Österreich)

In Bischofshofen wird der Sieger der Vierschanzentournee gekürt. In den letzten Jahren war dies meist ein Schauspringen des künftigen Gewinners. Ryoyu Kobayashi hatte 2022 rund 20 Punkte Vorsprung und ihm reichte beim Abschluss ein fünfter Platz. Zuletzt fing Kamil Stoch 2016 noch Daniel-André Tande ab. Der Norweger hatte Pech im zweiten Durchgang als sich bei ihm im Flug die Skibindung löste und er mit Müh und Not den Sprung sicher landete. Besser machte es sein Landsmann Granerud. Der gewann das letzte Springen in Bischofshofen und damit souverän die Vierschanzentournee. Er ist der erste Norweger seit 2007, dem das gelingt.

05.01.2023: Qualifikation, Großschanze HS 142m - Sieger: Halvor Egner Granerud (Norwegen)

06.01.2023: Einzel, Großschanze HS 142m - Sieger: Halvor Egner Granerud (Norwegen)

Weltcup-Springen in Zakopane (Polen)

Nach der Tournee haben die Springer eine Woche Pause, ehe es im polnischen Zakopane wieder zurück in den normalen Weltcup geht. Am Samstag findet das Team-Springen statt, am Sonntag der Einzelwettbewerb. 2022 siegten die Slowenen vor dem DSV-Team und Marius Lindvik (Norwegen) im Einzel.

14.01.2023, 16:00 Uhr: Team-Wettbewerb, Großschanze HS 140m

15.01.2023, 16:00 Uhr: Einzel, Großschanze HS 140m

Weltcup-Springen in Sapporo (Japan)

Einmal pro Saison geht es für die Skispringer nach Asien. In der Regel verzichten hier einige Profis auf die Anreise. In der vergangenen Saison wurde in Sapporo wegen der Olympischen Winterspiele nicht gesprungen.

20.01.2023, 08:00 Uhr: Einzel, Großschanze HS 134m

21.01.2023, 08:00 Uhr: Einzel, Großschanze HS 134m

Skifliegen in Kulm/Bad Mitterndorf (Österreich)

Ende Januar sehen Fans dann wieder Flüge auf weit mehr als 200m. Bei der Skiflug-Schanze in Bad Mitterndorf liegt der Schanzenrekord bei 244m, gehalten vom Slowenen Peter Prevc.

28.01.2023, 14:15 Uhr: Einzel, Skiflugschanze HS 235m

29.01.2023, 14:15 Uhr: Einzel, Skiflugschanze HS 235m

Weltcup-Springen in Willingen (Deutschland)

Die nächste Station im Weltcup-Kalender ist Willingen in Hessen. In der vergangenen Saison feierten hier Ryoyu Kobayashi (Japan) und Marius Lindvik (Norwegen) die Siege.

03.02.2023, 16:00 Uhr: Mixed-Team, Großschanze HS 147m

04.02.2023, 16:10 Uhr: Einzel, Großschanze HS 147m

05.02.2023, 16:00 Uhr: Einzel, Großschanze HS 147m

Weltcup-Springen in Lake Placid (USA)

Über den Atlantik geht es Mitte Februar, wenn die Springer in Lake Placid antreten. Dort finden zwei Einzel- und ein Teamwettbewerb statt.

11.02.2023, 16:00 Uhr: Einzel, Großschanze HS 134m

11.02.2023, 23:00 Uhr: Team-Wettbewerb, Großschanze HS 134m

12.02.2023, 16:15 Uhr: Einzel, Großschanze HS 134m

Weltcup-Springen in Rasnov (Rumänien)

Zum ersten Mal in der Saison 2022/23 findet in Rasnov ein Springen von der Normalschanze statt. Es ist zugleich der letzte Wettbewerb vor den Weltmeisterschaften in Planica.

18.02.2023, 16:20 Uhr: Einzel, Normalschanze HS 97

19.02.2023, 15:00 Uhr: Team-Wettbewerb, Normalschanze HS 97

Skisprung-WM in Planica (Slowenien)

Medaillen werden in dieser Saison auch vergeben. Bei der Skisprung-WM in Planica gibt's vier Wettbewerbe, darunter ein Team-Springen mit den Frauen. Die WM dauert ungefähr eine Woche. Aktuelle Weltmeister sind Piotr Zyla (Polen) auf der Normalschanze und Stefan Kraft (Österreich) von der Großschanze. Deutschland holte in Oberstdorf 2021 Gold im Team-Wettbewerb und im Mixed-Teamspringen.

24.02.2023, 17:45 Uhr: Qualifikation, Normalschanze HS 100m

25.02.2023, 17:00 Uhr: Einzel, Normalschanze HS 100m

26.02.2023, 17:30 Uhr: Mixed-Team, Normalschanze HS 100m

02.03.2023, 17:30 Uhr: Qualifikation, Großschanze HS 138m

03.03.2023, 17:30 Uhr: Einzel, Großschanze HS 138m

04.03.2023, 16:30 Uhr: Team-Wettbewerb, Großschanze HS 138m

Weltcup-Springen und Raw Air Tour in Oslo (Norwegen)

Nach der WM zieht es den Skisprung-Tross nach Norwegen, wo jedes Jahr die Raw Air Tour stattfindet. Den Auftakt macht Oslo, dann folgt Lillehammer und abschließend die Weltrekord-Skiflugschanze in Vikersund. Stefan Kraft gewann die Raw Air Tour 2021/22 vor Karl Geiger und Ryoyu Kobayashi.

11.03.2023, 15:15 Uhr: Einzel, Großschanze HS 134m

12.03.2023, 14:15 Uhr: Einzel, Großschanze HS 134m

Weltcup-Springen und Raw Air Tour in Lillehammer (Norwegen)

Im vergangenen Jahr triumphierte Stefan Kraft in Lillehammer am Lysgardsbakken und legte seinen Grundstein für den Sieg in der Raw Air Tour.

14.03.2023, 16:10 Uhr: Einzel, Großschanze HS 140m

16.03.2023, 16:30 Uhr: Einzel, Großschanze HS 140m

Weltcup-Skifliegen und Raw Air Tour in Vikersund (Norwegen)

In Vikersund hält Stefan Kraft mit 253,5 Metern den Weltrekord beim Skifliegen. Der Österreicher flog auf diese Weite bei der WM 2017. Ob es in diesem Jahr ebenfalls so weit geht?

18.03.2023, 16:30 Uhr: Einzel, Skiflug-Schanze HS 240m

19.03.2023, 16:00 Uhr: Einzel, Skiflug-Schanze HS 240m

Weltcup-Springen in Lahti (Finnland)

Als vorletzte Station in der Saison geht es für die Springer nach Finnland. In Lahti fanden letztes Jahr drei Wettbewerbe statt. Im ersten Einzel stand Stefan Kraft oben auf dem Podest, beim zweiten teilten sich Halvor Egner Granerud und Ryoyu Kobayashi den ersten Platz. Das Team-Springen gewann Österreich.

25.03.2023, 16:15 Uhr: Team, Großschanze HS 130m

26.03.2023, 15:15 Uhr: Einzel, Großschanze HS 130m

Weltcup-Finale in Planica (Slowenien)

Nach der Weltmeisterschaft findet auch das Weltcup-Finale wieder in Planica statt. Dieses Mal geht es auf die Skiflug-Schanze - und der letzte Wettbewerb findet erst im April statt. Im vergangenen Jahr siegten Ziga Jelar (Slowenien), Marius Lindvik (Norwegen) und das slowenische Team beim Saison-Abschluss.