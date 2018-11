17. November 2018, 22:10 Uhr Skispringen Sprünge für die Seele

Ohne Severin Freund und Olympiasieger Andreas Wellinger startet Deutschland mit einem Erfolg in die Skisprung-Saison. Obwohl Markus Eisenbichler zweimal zittert, wird das Team in Wisla Zweiter hinter Gastgeber Polen.

Von Johannes Kirchmeier , Wisla/München

Es dauerte nur rund eine halbe Stunde, bis Werner Schuster sich so richtig freute. Der deutsche Skisprung-Bundestrainer ballte die Faust und warf sie bereits durch die Luft, als sein Springer noch einige Meter entfernt an ihm vorbeischwebte. Dann drehte er sich nach rechts zum TV-Bildschirm auf dem Trainerturm, um Stephan Leyhe auch beim Landen zuzusehen. Schuster ballte noch einmal die Faust. Es war der Moment, in dem er sich sicher sein konnte: Der Deutsche Skiverband geht wieder einmal mit einer schlagkräftigen Mannschaft in die neue Skisprung-Saison. Daran wird der Österreicher Schuster ja gemessen. "Ich bin froh, dass ich ein gutes Team habe und jetzt lassen wir mal die Saison beginnen", sagte er ein paar Minuten danach in der ARD.

Der Springer übrigens, dem der drittweiteste Satz des Tages auf 128,5 Meter gelang, Leyhe, war nicht weniger glücklich: "Der ist gut für die Seele", fand er, nachdem er im Probedurchgang zuvor einen Sprung völlig verhauen hatte - aufgrund einer Böe wohlgemerkt. Und weil Leyhe auch bei seinem zweiten Flug trotz Rückenwinds so lässig hinabsegelte, führte er die deutsche Mannschaft auf Rang zwei (1015,5 Punkte) im ersten Weltcup-Springen der Saison 2018/19 in Wisla. Erster wurden die gastgebenden Polen (1026,6), weil die den stärksten Springer der Welt in ihrem Team haben: Kamil Stoch, amtierender Gesamtweltcup-Sieger, Olympiasieger und Vierschanzentournee-Sieger. "Kamil Stoch war einfach eine Klasse stärker. Richard Freitag (in der Vorsaison Gesamtweltcup-Zweiter) ist noch nicht so stabil", analysierte Schuster, der sein Team aus Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Leyhe und Freitag zusammenstellte.

Wer sich in den vergangenen Jahren schon mal fürs Skispringen interessiert hat, weiß nun, dass in dieser Liste zwei berühmte Menschen fehlen: Severin Freund kehrt nach zwei Kreuzbandrissen und anderthalb Jahren Pause in einer Woche in Kuusamo/Finnland zurück. Und Olympiasieger Andreas Wellinger war am Freitag lediglich 46. in der Qualifikation in Wisla geworden. Der 23-Jährige ist noch etwas außer Form. Vielleicht liegt es ja daran, dass der Winter klimatisch noch gar nicht so richtig begonnen hat. Auf der nach Adam Malysz, Stochs Vorgänger als polnischer Weltklassespringer, benannten Schanze im Ortsteil Malinka grünen die Hänge noch. Um die Anfahrt auf der Schanze herum lag eine lila Plane statt Schnee.

Eisenbichler bringt einen wackligen Sprung nach unten

Deutschlands Springer ließen sich davon und vom Jubel der 15 000 Polen für ihre Landsleute nicht beeindrucken. Sie sprangen von Beginn an um den Sieg mit, für den relativ schnell nur die erstplatzierten zwei Nationen in Frage kamen - zu weit abgeschlagen war der Rest bereits nach den ersten Springern: Geiger und Eisenbichler sowie Piotr Zyla und Jakub Wolny legten den soliden Grundstein, wobei Eisenbichler etwas zittrig in der Luft lag: "Innerlich denkt man, hoffentlich geht der nach unten", sagte er. Doch er blieb auf Zug und landete erst nach 125,5 Metern. Es ist dieses Vertrauen in sich selbst, das es im Skispringen braucht wie nirgendwo. Eisenbichler hat es derzeit. Er brachte dann auch im zweiten Durchgang einen wackligen Sprung nach unten auf 122,5 Meter.

Doch so sehr sich die Deutschen auch streckten, einer flog ihnen davon. Umgerechnet sechs Meter fehlten ihnen am Ende, für den Abstand war Stoch verantwortlich. Der 31-Jährige legte nach zwei Sätzen allein fast zehn Meter zwischen sich und seinem direkten Konkurrenten Freitag, womit er das Ergebnis am Ende drehte. Deutschland war mit einer knappen Führung in den letzten Durchgang gegangen. Der Mannschafts-Olympiasieger war da übrigens schon lange raus. Norwegens Athleten flogen einerseits ohnehin überraschend schwach den Hang hinunter. Andererseits patzten sie auch beim Material: Robert Johansson wurde aufgrund eines nicht regelkonformen Anzugs disqualifiziert. Den dritten Platz belegte Österreich.

"Die Jungs haben ihre Sachen ziemlich gut beisammen gehabt", sagte der rundum zufriedene Schuster. Über den Trainer hat in diesen Tagen Sven Hannawald etwas Beachtliches gesagt, der Vierschanzentournee-Sieger von 2002. Er wünsche sich, sagte Hannawald, dass Schuster, 49, noch länger im Amt bleibe. Denn der ziert sich noch, seinen am Ende des Winters auslaufenden Vertrag zu verlängern. "Ich hoffe, dass Werner Schuster dem DSV als Bundestrainer erhalten bleibt", sagte Hannawald dem Portal t-online.de. "Außerdem hoffe ich, dass keine Diskussion um den Bundestrainer entsteht, die dann alles überstrahlt und sich negativ auf die sportliche Entwicklung auswirkt." Bislang ist davon so wenig zu erkennen wie vom Schnee neben den Skisprungschanzen.