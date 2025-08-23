Fünfeinhalb Monate nachdem Materialkontrolleure zur Schere griffen, um im WM-Stadion von Trondheim einen Betrug aufzudecken, liegt nun das Urteil vor: Die norwegischen Skispringer Marius Lindvik und Johann André Forfang, die im Mittelpunkt des Skandals um vorsätzliche Manipulationen an Sprunganzügen standen, wurden drei Monate gesperrt. Der Skiweltverband (Fis) und die norwegischen Athleten sind zu einem Vergleich gekommen; die Fis erachte das „Minimum der Ausschlussdauer“ als „angemessen“, teilte der Verband am Samstag mit. In der Praxis bedeutet das: Wenn die Weltcup-Saison im November beginnt, stehen die beiden Norweger wieder auf den Schanzen.

Von einer nachträglichen Disqualifikation ist im Urteil nicht mehr die Rede. Olympiasieger Lindvik, 27, darf somit seinen Weltmeistertitel von der Normalschanze behalten; Andreas Wellinger, 29, vom Deutschen Skiverband, der im März bei der Weltmeisterschaft in Trondheim auf Platz zwei hinter Lindvik gelandet war, hat wohl keine Aussichten mehr auf eine Revision der WM-Wertung zu seinen Gunsten. Der Betrug mit der Nähmaschine war im März erst einige Tage nach dem Springen von der Normalschanze bekannt geworden, als am vorletzten WM-Tag das Springen auf der Großschanze vonstattenging. Von „Doping, nur mit einer anderen Art Nadel“, sprach der norwegische Rundfunk NRK damals. Durch die illegalen Änderungen am Anzug vergrößerte sich die Flugfläche, ein Fall von Wettbewerbsverzerrung. Der Skandal bei der WM im eigenen Land erschütterte das skibegeisterte Norwegen.

Internationaler Sportgerichtshof Cas : Das Ende der Ära einer allmächtigen Instanz Der Internationale Sportgerichtshof Cas operiert seit Jahrzehnten als Schutzschirm der Großverbände von IOC bis Fifa. Jetzt setzen ihm ordentliche Gerichte immer mehr zu. Die Folgen sind spektakulär. SZ Plus Von Johannes Aumüller und Thomas Kistner ...

Mehrere Monate hatte die Ethik- und Compliance-Abteilung im Skiweltverband (IECO) anschließend Indizien untersucht und Zeugen angehört. Am 11. August war der Fall dann zur Urteilsfindung an die Ethik-Kommission gegangen, das dreiköpfige unabhängige Gremium tagte unter Vorsitz des britischen Anwalts Michael Beloff. Beide Athleten, so heißt es nun, haben Verstöße gegen die Regularien zum Schutz vor Manipulation zugegeben, darunter Regel 3.7.2, in der von „wissentlicher Hilfe, Verschleierung oder sonstiger Mitschuld“ an einem Manipulationsvergehen die Rede ist. Die Fis macht jedoch deutlich: Eine „tatsächliche Kenntnis von den Manipulationen“ werde den Spitzenathleten Lindvik und Forfang nicht angelastet. Wohl aber hätten beide eingeräumt, dass sie die nächtlichen Änderungsarbeiten an ihren Anzügen hätten prüfen oder hinterfragen müssen.

Die bereits verbüßte Sperre wird von den drei Monaten abgezogen

Der Vergleich sieht vor, dass beide Athleten jeweils einen Beitrag über 2129 Euro zu den Verfahrenskosten zu leisten haben. Auf die Dreimonatssperre wird die bereits verbüßte Suspendierung angerechnet.

Aufgeflogen war der Skandal im März durch ein anonym aufgenommenes Video. Den Betrug mit der Nähmaschine an den bereits mit einem Prüfchip versehenen Anzügen hatte Norwegens Sportdirektor Jan Erik Aalbu noch während der WM zugegeben. Die Hauptschuld wurde jedoch dem später entlassenen Cheftrainer Magnus Brevig angelastet. Und über dessen Urteil sitzt die Fis-Ethik-Kommission weiterhin zurate.

Für Lindvik und Forfang endet die Causa eher glimpflich. Nach Lage der Dinge werden sie nur den restlichen Sommer-Grand-Prix verpassen; das erste Mattenspringen Anfang August in Courchevel hatte Lindvik, dessen Suspendierung zwischenzeitlich aufgehoben war, sogar gewonnen.

Auch der norwegische Skiverband hat nach dem Urteil offenbar einen Schlussstrich unter den Betrugsskandal gezogen. Sportdirektor Aalbu, weiterhin im Amt, sagte im Fernsehsender TV2, zwar sei seine Föderation bereit gewesen, gegen die Anklage der Fis vorzugehen, habe dies aber aus Zeitgründen unterlassen, um die Olympiasaison für das Duo nicht zu gefährden. Es sei zu befürchten gewesen, dass ein Einspruch sich in die Länge ziehe.

Das Urteil bedeutet faktisch, dass die Strafe für den WM-Betrugsskandal zwischen die abgelaufene und die neue Saison im Nordischen Skisport fällt. Von einem milden Urteil spricht Aalbu jedoch nicht, im Gegenteil. Er findet „dass die Strafe, die sie bereits verbüßt haben, indem sie mehrere Rennen aussetzen mussten und so lange im Pranger standen, ausreichend war“. In den Olympiawinter jedenfalls gehen Norwegen Springer nun sorgenfrei.