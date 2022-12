Von Volker Kreisl, Engelberg

Es ist ein Ort wie aus früheren Zeiten. Engelberg, eingebettet zwischen Dreitausendern bietet auch diesmal den jährlich wiederkehrenden Kontrast: teils teuren Tourismus und dann diese schmalen Männer, die sich mit riesigen Latten an den Füßen von der Groß-Titlis-Schanze, dem steilsten Bakken des Weltcups, herunterstürzen.

Es ist das letzte Springen vor der Vierschanzentournee und das letzte vor Weihnachten, weshalb im Ortskern leuchtende Christbäume, Christgirlanden und Christ-Riesenschneeflocken zur Stimmung beitragen. Engelberg ist sportlich, es ist weihnachtlich, aber eines ist es eher nicht: eine Generalprobe für die Tournee, die in neun Tagen startet.

Denn die Titlis-Schanze ist zu speziell, weshalb auch die Sieger der vergangenen Weltcups vorsichtig sind mit ihrer Frühform und mit zu großen Erwartungen - und die Verlierer hoffnungsvoll, dass sie es doch noch schaffen, jenen Fehler im Ablauf ihres Sprunges zu finden, der sie blockiert. Bilder von Athleten, die grübelnd oder auch mal optimistisch von der Schanze zum Team-Container zur Pause stapfen, kennt man auch von den Deutschen. Ungewöhnlich ist in diesem Jahr, dass sich alle vom Team Germany noch schwertun.

Leicht waren die vergangenen Wochen für die Mannschaft von Bundestrainer Stefan Horngacher ja auch nicht. Einer Sommersaison auf Mattenschanzen folgte bald der Saisonauftakt in Wisla, ebenfalls auf noch Plastik statt auf Schnee. Mehr oder weniger fürs gesamte Team endete dieser erste Weltcup enttäuschend, was wiederum wegen der folgenden Pause nicht sofort mit besserer Leistung innerlich überschrieben werden konnte. Und beim Schnee-Auftakt in Ruka/Finnland gelang es offenbar den Flugspezialisten am Airport Helsinki nicht, eine Ladung mehrerer fehlgeleiteter deutscher Pakete mit etwa 2,40 Meter langen Ski zu orten. Immerhin, die übrige Skisprungwelt erwies sich als solidarisch, man wartete mit der Qualifikation, bis die Pakete der Deutschen nachgeliefert wurden.

Die Österreicher sind schon einen Schritt weiter

Die Probesprünge von Ruka davor aber waren für die Deutschen ausgefallen. "Das spüren wir teilweise heute noch", sagt Horngacher. Es war nur ein Detail, jedoch ein wichtiges, zumal jeder im Team ohnehin weitere Baustellen an seiner Sprungkonstruktion bearbeitet. Die Form von Karl Geiger, dem in den vergangenen Jahren stabilsten DSV-Springer, bekam eine leichte Delle. Er war schon in den Top Ten, in Engelberg reichte es im ersten Weltcup-Springen zunächst nur für Rang 22. Nun wiederholt er im Wesentlichen beharrlich seine Sprünge, die ja schon so gut waren, dass er vieles wieder kaputtmachen könnte. Ähnlich ergeht es Andreas Wellinger. Der Ruhpoldinger hat nach längerer Formpause in diesem Sommer das Skispringen wieder für sich neu aufgebaut. Seine Sprünge waren schon stabil, er wurde deutscher Meister, fiel zu Saisonbeginn wieder leicht zurück und grinst nun wieder deutlich breiter: Im ersten Weltcupspringen von Engelberg kam er auf Platz sechs. Pius Paschke aus Kiefersfelden wurde Elfter, Markus Eisenbichler macht dagegen eher langsame Fortschritte. Nach einem sportlichen Tief war der Siegsdorfer im Sommer schon fast so weit, seine Karriere zu beschließen. Momentan ist sein Abdruck am Schanzentisch noch ohne entscheidende Wirkung, dafür kann er immerhin wieder überdurchschnittlich fliegen.

Von den aktuell Besten sind sie bis auf Wellinger und Paschke also alle ein Stück entfernt. Gewonnen hat am Samstag der Slowene Anze Lanisek vor Dawid Kubacki (Polen) und dessen Landsmann Piotr Zyla. Vierter und Fünfter wurden Stefan Kraft (Österreich) und Halvor Egner Granerud (Norwegen), die beide ebenso schon seit Saisonbeginn mit dominieren. Bei all denen, sagt Horngacher, seien kaum Fehler zu erkennen, denn sie haben das gefunden, was die Deutschen noch suchen: eine sichere Form und Selbstvertrauen, beruhend auf einem pünktlichen und effektiven Absprung - und beim Fliegen ein überdurchschnittliches Gefühl für die anströmende Luft. So etwas kann man nicht nur herbei trainieren. Horngacher weiß das, weshalb er die aktuelle Situation der Deutschen nicht als Hinterherlaufen sondern eher als Selbstfindung betrachtet. Zunächst mal habe so ein Arbeitsprozess auch Vorteile, man beschäftige sich mit etwas und lasse sich davon nicht ablenken, "und dann kann es ganz schnell gehen".

Denn wichtig sei nicht der große Befreiungsschlag, es genügten einzelne Fortschritte. Und dann erzählte er die Geschichte von Kamil Stoch, dem polnischen Topspringer, die davon handelt, wie unnötig schwer es sich auch Favoriten machen. Stoch war damals Tourneefavorit unter Polens damaligem Trainer Horngacher, und er plagte sich damit, dass er nun alles gewinnen müsse, auch schon in Oberstdorf. Horngacher sagte, Platz fünf in Oberstdorf reicht. "Was?", antwortete Stoch, "Fünfter, das schaff' ich auch." Am Ende gewann er die Tournee.