Wer Philipp Raimund näher kennenlernen will, der sollte sich an diesem Wochenende einfach mal den Weltcup in Klingenthal im Fernsehen oder an der Schanze anschauen. Raimund wird dort wieder skispringen, und wenn es so gut läuft wie zuletzt, wird dieser 25-Jährige auch wieder auf dem Treppchen landen. Auf Platz zwei und drei flog Raimund vor einer knappen Woche in Wisla, Anfang Dezember gewann er Bronze in Falun. Der Hille, wie ihn schon seine kleine Schwester nannte, weil ihr der Name Philipp als sehr junges Mädchen nicht über die Lippen kommen wollte, wird dann, egal wie es läuft, wieder druckreife Sätze sagen. Und falls er beim Heim-Weltcup wieder vorn dabei ist, dann wird er unweigerlich immer weiter in die Mitfavoriten-Rolle für die Vierschanzentournee schlüpfen. Nur noch etwas mehr als drei Wochen sind es, dann reist dieses Völkchen wieder von Oberstdorf nach Garmisch, nach Innsbruck und nach Bischofshofen.