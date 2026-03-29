Katharina Schmid saß mit feuchten Augen und einem breiten Grinsen hoch oben auf dem Balken, unten im Tal entkorkten Freunde, Familie und die deutschen Skispringer schon die Sektflaschen. Mit zwei Flügen zum Genießen ist die Rekord-Weltmeisterin in Planica in den sportlichen Ruhestand gesegelt. Und stand nach der Landung in einem neuen Leben im Mittelpunkt einer ausgelassenen Schanzenparty.

„Ich freue mich riesig, dass ich das erleben durfte. Mit all diesen Menschen meinen letzten Flug feiern zu dürfen“, sagte die 29 Jahre alte Oberstdorferin im ZDF: „Mein größter Erfolg ist, dass ich nie verletzt war. Dafür bin ich so dankbar.“ Schmid hatte 2023 an gleicher Stelle den Höhepunkt ihrer Karriere erlebt und dort drei ihrer sieben WM-Titel gewonnen. „Das Leben beginnt jetzt in eine andere Richtung, dafür wünsche ich alles Beste“, gab Bundestrainer Heinz Kuttin der langjährigen Topspringerin mit auf den Weg.

Beim Saisonfinale reichte es für Schmid zwar nur zum letzten Platz unter 13 Springerinnen – das war aber einigermaßen nebensächlich. „Ich freue mich einfach, hier zu sein, ich kann einfach nur genießen.“

In Planica hatte Katharina Schmid 2023 den Höhepunkt ihrer Karriere erlebt, nun verabschiedete sie sich hier als Skispringerin. Jure Makovec/AFP

Im kleinen Feld der besten Springerinnen im Weltcup beim ersten Frauenwettkampf in der langen Fluggeschichte von Planica krönte die Slowenin Nika Prevc ihren herausragenden Winter und baute ihren Saisonrekord auf 18 Siege aus. Die Weltmeisterin, die am Freitag im Training ihren eigenen Skiflug-Weltrekord auf 242,5 Meter verbessert hatte, setzte sich mit Sprüngen auf 228,5 und 221,0 Meter durch. Beste der drei deutschen Springerinnen war Agnes Reisch als Achte, Selina Freitag, wurde Zehnte.

Das deutsche Männerteam verpasst erneut das Podium

Für das deutsche Männerteam um Olympiasieger Philipp Raimund hatte es am Morgen im einzigen Vierer-Mannschaftsspringen der Weltcupsaison nur zu Platz vier gereicht – eine Saison ohne „echtes“ Team-Podium hatte es zuletzt 2007/08 gegeben. Mittlerweile wird verstärkt das olympische Super-Team mit zwei Springern ausgetragen. Den Sieg in Planica sicherte sich Österreich. „Vierter werden ist sehr schade. Aber insgesamt war es gerade für mich ein sehr positiver Tag“, sagte Schlussspringer Andreas Wellinger.

Österreich mit dem am Vortag ebenso heftig wie folgenlos gestürzten Olympiasieger Stephan Embacher setzte sich mit 1439,5 Punkten vor Japan (1425,6) durch. Dritter wurden die Norweger (1418,0), bei denen Johann André Forfang nach Tagesbestweite im ersten Durchgang (246,0) im Finale mit 202,5 Metern die Führung verspielte. Deutschland (1374,7) verpasste das Podest um rund 36 Meter. Domen Prevc, der in der Probe fast gestürzt wäre, kam mit Slowenien nur auf Platz fünf.

Bei sehr anspruchsvollen Bedingungen mit starkem Aufwind war der frühere WM-Zweite Wellinger mit 230,0 und 226,5 Metern bester Springer im Team des scheidenden Bundestrainers Stefan Horngacher an dessen vorletztem Wettkampftag. Karl Geiger (238,5+215,0) glänzte im ersten Durchgang und legte im letzten Wettkampf zu Horngachers Abschied am Sonntag nach: Mit Flügen auf 233,0 und 227,5 Meter wurde der ehemalige Skiflug-Weltmeister beim Sieg des Norwegers Marius Lindvik Achter, Wellinger folgte auf Rang elf und erhielt im ersten Durchgang von allen fünf Punktrichtern die Bestnote. Auch der Pole Kamil Stoch beendete am Sonntag in Planica seine Karriere – er hatte unter Coach Horngacher zwei seiner drei Titel bei der Vierschanzentournee gewonnen.