Für so eine Karriere braucht man Geduld und Selbstvertrauen. Auch die kleinen Vorkommnisse schmerzen ja. Immer wieder diese Rückschläge auf der Schanze und gleich danach jene beim Verlassen der Schanze, wenn der Springer die Skier auf der Schulter hat und durch die Mixed-Zone laufen muss, auch wenn eh kein Reporter, keine Reporterin etwas von ihm wissen will, von einem Sportler, der seit Jahren hauptsächlich zweistellige Plätze belegt. Oder - von dem sich die Gruppe hinter dem Mixed-Zonen-Zaun plötzlich abwendet, weil nun der beste Deutsche da ist oder sogar der Tagessieger, und die Reporter nun ihm ihre Handy-Mikros hinhalten.

Pius Paschke ist dann eben weitergegangen, mit den Skiern auf dem Rücken und dem Vorsatz, dass es im nächsten Jahr besser klappt. Mehr als zehn Jahre ging das, so lange, dass kaum noch jemand an ihn geglaubt hatte. Jedoch, Skispringen ist ein eigenartiger Sport, er enthält einen großen Teil intrinsischer Motivation, dieser Sport, in dem man fliegen kann. Das will man nicht einfach so aufgeben, und so ist es auch bei Paschke, weshalb er gerade der deutsche Skispringer der Stunde ist. Dem Sport-Informationsdienst sagte er noch kürzlich: "Es ist einfach schön, dass ich den Sport noch machen darf, auch wenn's mal nicht so läuft."

Auch im Skispringen gibt es das: den fleißig arbeitenden Sportler, der nicht aufgibt

Nun, am Startwochenende des Winters gelang ihm Platz zwei, und wenn nicht der Österreicher Stefan Kraft, Tournee-, Olympia- und WM-Sieger, noch stärker und eleganter gesprungen wäre, so hätte Paschke in der Dunkelheit Finnlands in Ruka, nicht weit vom Polarkreis, seinen ersten Sieg im Weltcp geschafft - mit 33 Jahren. Das ganze Team hatte überhaupt einen großartigen Einstand in diesen Winter hingelegt, im Springen am Samstag gelangen noch zwei Deutschen Top-Platzierungen, Stephan Leyhe und Andreas Wellinger kamen auf die Plätze drei und vier. Und auch der zweite Teil der Mannschaft von Bundestrainer Stefan Horngacher war nicht weit weg: Auf Rang sieben landete Philipp Raimund, 23, Elfter wurde Karl Geiger, 30, Zwölfter Martin Hamann, 26. Zudem empfahl sich am Sonntag, beim zweiten Springen von der Großschanze, Wellinger als Dritter.

Nun hat Paschke zunächst mal alle Kollegen überholt, zu denen auch Markus Eisenbichler gehört, Weltmeister von 2020, der zurzeit formschwach ist und trotz Fortschritten angesichts dieses starken Teams im Weltcup gerade keinen Startplatz abbekommt. Paschkes Vorbild könnte diese Mannschaft jedenfalls weiter bestärken, nicht nur durch seine Sprungtechnik, sondern vor allem durch seine Geschichte.

Neben der Liebe zu einem Sport, den sonst kaum einer ausübt, falls er nicht schon in frühen Jugendjahren eingestiegen ist, ist dies auch die Geschichte eines hartnäckigen Sportlers, der einfach nicht aufgeben will. Auch im Skispringen gibt es beides, die Genies, die früh schon von sich reden machen. Und, wenn auch seltener, die Arbeiter, die Extratrainings auf sich nehmen, die über zehn Jahre kein großes Podest besteigen - und doch irgendwie regelmäßig noch ins Top-Team aufgenommen werden.

Seine beste Weltcup-Platzierung in all diesen Jahren zuvor: Rang fünf

Erstmals im Weltcup trat Paschke im Jahr 2013 auf. Insgesamt hat er 121 Weltcups im Einzel bestritten, die Masse davon in der bislang späteren Karrierephase. Nie kam er dabei aufs Podium, auch wenn er als Teamspringer 2021 Gold bei der Weltmeisterschaft gewann und zuvor, 2020, mit der Mannschaft auf Platz zwei bei der Skiflug-WM landete. Oft brachte er sich um den Erfolg, weil er nach einem guten ersten Sprung im zweiten Versuch zu kurz fl0g. Später sagte Paschke oft, er habe "es von den Emotionen her nicht gepackt". Seine beste Platzierung im Weltcup in all diesen Jahren daher: Rang fünf. So ging das, bis vor diesem letzten Novemberwochenende im Jahr 2023.

Auf eine Weise waren Paschke und Bundestrainer Stefan Horngacher nun in derselben Lage. Horngacher hatte vergangenes Jahr mit einer Bilanz, die nur wenige Weltcupsiege und Podien aufwies, selber als Coach ein Tief und brauchte in diesem Winter wieder ein Erfolgserlebnis. Paschke wiederum hatte bereits ein Alter erreicht, in dem er nicht ohne Vorerfolge im Sommer auch für die Auswahl im Winter nominiert wird. Das wusste er, weshalb der Ü30-Springer sich gewissermaßen einen Extra-Startplatz im Weltcup erschuf, zusätzlichz zu den üblichen fünfen.

Paschke flog dazu im vergangenen Oktober in die USA, gewann in Lake Placid den Continental-Cup, der zwar nur zweitklassig ist, dem Team des Deutschen Skiverbands aber einen sechsten Startplatz brachte, den natürlich Paschke bekam und entsprechend nutzte.

Und nun also: Platz zwei und Platz vier bei den ersten Weltcups in der Saison. Offenbar scheint die lange Geschichte des Pius Paschke auf eine gewisse Art erst loszugehen.