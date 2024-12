Skispringer Pius Paschke ist beim Weltcup in Titisee-Neustadt zu einem grandiosen Doppelsieg geflogen und hat sich zwei Wochen vor dem Beginn der Vierschanzentournee in Bestform gezeigt. 24 Stunden nach seinem Triumph im ersten Einzelwettbewerb setzte sich der 34-Jährige auch am Sonntag im Schwarzwald durch und feierte seinen bereits fünften Saisonsieg – diesmal nach einem Krimi. Für die deutschen Skispringer war es eine perfekte erste Heim-Gala der Saison mit drei Siegen an drei Tagen. Bereits zum Auftakt am Freitag hatte Paschke einen Teamwettbewerb mit Andreas Wellinger gewonnen.