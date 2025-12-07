Deutschlands neuer Top-Skispringer Philipp Raimund hat seinen ersten Weltcupsieg am Sonntag erneut knapp verpasst, mit Rang drei aber den nächsten Podestplatz erreicht. Der 25-Jährige aus Oberstdorf musste im polnischen Wisla auf der Adam-Malysz-Schanze mit 131,5 und 129 Metern nur dem derzeit überragenden Vortagessieger Domen Prevc aus Slowenien und dem Japaner Ryoyu Kobayashi den Vortritt lassen.
Schon am Samstag hatte Raimund als Zweiter hinter Prevc geglänzt, ihm fehlten nur knapp vier Meter zu seinem ersten Sieg. Am Sonntag setzte sich Wisla-Dominator Prevc mit Weiten von 137 und 132 Metern um 0,9 Punkte vor Kobayashi durch. Felix Hoffmann belegte mit Weiten von 128,5 und 128 Metern den geteilten achten Platz.