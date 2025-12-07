Deutschlands neuer Top-Skispringer Philipp Raimund hat seinen ersten Weltcupsieg am Sonntag erneut knapp verpasst, mit Rang drei aber den nächsten Podestplatz erreicht. Der 25-Jährige aus Oberstdorf musste im polnischen Wisla auf der Adam-Malysz-Schanze mit 131,5 und 129 Metern nur dem derzeit überragenden Vortagessieger Domen Prevc aus Slowenien und dem Japaner Ryoyu Kobayashi den Vortritt lassen.