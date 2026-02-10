Olympiasieger teilen das Schicksal, sich kurz über ihren Olympiasieg freuen zu können, dann aber in einer schier endlosen Frage-Antwort-Schleife zu stecken, in der sie ihre Emotionen automatisch herunter dimmen. Alle Welt will ja wissen, wer denn hinter dem Menschen im Sportoutfit steckt, der gerade Gold gewonnen hat. Sie selbst würden dagegen gerne mit ihren Liebsten zusammensitzen. Philipp Raimund kam auch deshalb als letzter der Medaillengewinner zur offiziellen Pressekonferenz: Interview reihte sich an Interview. Als er den Saal im ersten Stock an der Skisprunganlage in Predazzo betrat, setzte er sich nicht auf den Stuhl. Er ließ sich eher hineinfallen. Puh! Dann sagte er: „Ich hätte niemals gedacht, dass es dafür reichen könnte. Das Ding zieht jetzt bestimmt einen Riesen-Rattenschwanz hinter sich her.“