Zwei von zwei Durchgängen waren in Villach fast gesprungen, da geriet das Feld der Vorderen plötzlich durcheinander. Fünf Springerinnen standen noch oben. Doch plötzlich trudelte und griff die Slowenin Ema Klinec in den Schnee, die gefühlt eigentlich schon auf dem Podest gestanden hatte. Ähnlich erging es den anderen, etwa der Deutschen Selina Freitag, die sich zum Auftakt der Silvester-Tournee der Frauen zunächst bestens präsentierte, und dann doch noch wegen schlechter Haltungsnoten auf Platz sieben zurückfiel.

Gewonnen hat am Ende die souveräne Österreicherin Eva Pinkelnig mit 9,5 Punkten Vorsprung vor Anna Odine Ström aus Norwegen; auf Platz drei kam Nika Kriznar aus Slowenien. Gewonnen hat aber auch die gesamte Veranstaltung der Silvester-Tournee, die am Ende der ersten von vier Springen - eines noch in Villach (29.12,) und zwei in Ljubno (31.12. und 1.1.) - reichlich Abwechslung zeigte. Etablierte Kräfte wie die Japanerin Sara Takanashi und Katharina Althaus aus Oberstdorf waren bereits im ersten Durchgang zurückgefallen; Zumindest Althaus jedoch hat sich dann noch auf Rang neun vorgearbeitet. "Der erste Sprung war nix, der zweite war besser. Ich bin hier nicht so ganz reingekommen", sagte Althaus im ZDF.

Die Befürchtungen, diese Veranstaltung der Frauen in den östlichen Alpen würde gegen die eingespielte Traditions-Tournee in Oberstdorf allzu stark abfallen, bestätigten sich nur teilweise. Das Feld ist nach ungefähr knapp zehn Jahren zwar noch überschaubar, aber es reicht doch für einen spannenden Wettkampf. Erfahrene Springerinnen werden von jüngeren überflügelt, mindestens fünf Nationen stellen Siegkandidaten. Und es bleibt spannend, Villach-Siegerin Pinkelnig hat sich schon etwas abgesetzt, doch zwischen dem Podest und der drittbesten Deutschen, Anna Rupprecht auf Platz zwölf, liegen 12,8 Punkte; Luisa Görlich kam auf Rang 25, Agnes Reisch auf Platz 31.

Norweger Granerud gewinnt Qualifikation in Oberstdorf

Halvor Egner Granerud hat derweil die Qualifikation für den Auftakt der Vierschanzentournee gewonnen. Der Skispringer aus Norwegen setzte sich am Mittwoch auf der Schattenbergschanze in Oberstdorf vor Dawid Kubacki aus Polen und dem Slowenen Timi Zajc durch. Als bester Deutscher qualifizierte sich Lokalmatador Karl Geiger als Siebter für den Wettkampf an diesem Donnerstag (16.30 Uhr/ZDF und Eurosport). Der 29-Jährige sprang 129,5 Meter weit. Sieger Granerud gelang ein Satz auf 133,5 Meter. Hier geht es zum vollständigen Resultat.

Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie feuerten wieder zahlreiche Fans die Springer beim prestigeträchtigen Event rund um den Jahreswechsel an. Schon bei der Qualifikation verbreiteten 16 000 Zuschauer Stimmung. Für den Wettkampf der besten 50 Athleten qualifizierten sich neben Geiger auch die anderen sechs deutschen Springer: Andreas Wellinger, Philipp Raimund, Pius Paschke, Constantin Schmid, Markus Eisenbichler und Stephan Leyhe.

Eisenbichler war mit seinem Sprung auf 127,5 Meter allerdings gar nicht zufrieden. "Ich habe sehr gute Verhältnisse gehabt und konnte sie nicht ausnutzen", sagte der 31-Jährige im ZDF. "Es nervt mich einfach. Ich könnte gerade irgendwas zusammendreschen." Zu den Topfavoriten zählen die Sportler aus dem Team von Bundestrainer Stefan Horngacher in diesem Jahr nicht. Geiger liegt als Bester in der Weltcup-Gesamtwertung auf dem siebten Rang.