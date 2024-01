Die Zukunft liegt am Zuckerhut

Jesus Christus! Soll es künftig im Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro Skisprung-Wettbewerbe geben? Geht es nach dem italienischen Fis-Funktionär Sandro Pertile, dann ja.

Fis-Renndirektor Sandro Pertile will die Skispringer künftig in Brasilien und Dubai um Weltcuppunkte fliegen sehen. Die Idee klingt irre, hat aber einen richtigen Kern.

Kommentar von Korbinian Eisenberger

Die Skisprungprofis Ryoyu Kobayashi und Andreas Wellinger sollen ihre Schanzenduelle künftig im Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro austragen? Zuckerhut statt Pulverschnee? Zugegeben, die Idee des Skisprungvisionärs Sandro Pertile klingt zunächst alles andere als naheliegend, allein schon weil zwischen dem Maracanã und Wellingers Heimat Weißbach bei Schneizlreuth 9950 Kilometer Luftlinie Distanz liegen. Nur liegt und fällt in Weißbach, Garmisch oder Bischofshofen trotz all der schönen Schanzen immer seltener besagter Pulverschnee. Deswegen ist diese Sache mit dem Zuckerhut eine Anhörung wert.