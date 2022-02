Skispringer Markus Eisenbichler hat mit einer starken Qualifikation leise Hoffnungen für die Olympia-Entscheidung von der Großschanze am Samstag geweckt. Der ehemalige Weltmeister landete mit einem Flug auf 129,0 m auf Rang sechs und war damit bester der zuletzt so enttäuschenden DSV-Adler. Hoffnungsträger Karl Geiger kam an seinem 29. Geburtstag mit 128,0 m auf den zwölften Platz. "Ich bin auf dem richtigen Weg, es macht wieder mehr Spaß", sagte Eisenbichler. Teamkollege Geiger war dagegen weniger zufrieden. "Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer von der Hand geht, weil ich das ganze Jahr nie solche Probleme hatte. Ich muss wieder von vorne und von ziemlich weit unten anfangen", sagte der Oberstdorfer. Gewinner der Qualifikation wurde der Norweger Marius Lindvik mit 135,0 m vor den Teamkollege Halvor Egner Granerud. Normalschanzen-Olympiasieger Ryoyu Kobayashi aus Japan musste sich mit Rang neun begnügen. Constantin Schmid (Oberaudorf) folgte auf dem 19. Platz. Pius Paschke (Kiefersfelden), der im Einzel von der Normalschanze noch gefehlt hatte, schaffte es als 30. ebenfalls problemlos unter die besten 50 und ist somit am Samstag (19.00 Uhr OZ/12.00 Uhr MEZ/ZDF und Eurosport) dabei. "Wir haben heute noch einen Schritt nach vorne gemacht. Es ist noch nicht optimal, aber es war in Ordnung. Die Jungs kriegen langsam ein Gefühl für die Schanze", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher. Nur Zuschauer war Stephan Leyhe. Horngacher durfte nur vier Springer nominieren, der Willinger hatte im Training die schwächsten Leistungen des Quintetts gezeigt. Vor dem Teamspringen am Montag soll Leyhe aber noch eine Chance bekommen, sich im Training zu beweisen.