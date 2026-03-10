Der Alkoholvorfall bei den Olympischen Spielen kostet den slowenischen Cheftrainer der finnischen Skispringer den Job. Der auslaufende Vertrag mit Igor Medved wird nicht verlängert, dies berichtet der öffentlich-rechtliche TV-Sender Yle. Medved hatte während der Winterspiele die vorzeitige Heimreise antreten müssen, nach Medienangaben hatte er den Olympiasieg seines Landsmanns Domen Prevc zu ausschweifend im Quartier der Slowenen gefeiert.



Medved hatte mit den seit Jahren kriselnden Finnen zuletzt beachtliche Erfolge verzeichnet. Am Sonntag waren Antti Aalto und Niko Kytösaho im heimischen Lahti im Super-Team-Wettkampf auf Rang drei gelandet. Für Finnland, das einst Größen wie Matti Nykänen und Janne Ahonen hervorgebracht hatte, war es das erste Weltcuppodium seit dem Überraschungssieg von Anssi Koivuranta 2014 in Innsbruck. Medved hatte den Erfolg in Lahti allerdings nicht mehr an der Schanze erlebt, seit dem Vorfall werden die Springer von Lasse Moilanen betreut.