Als Dritter beim Weltcup in Engelberg präsentiert sich Karl Geiger erneut in glänzender Form. Für das deutsche Team, das sich noch im Umbruch befindet, sind die gelungenen Vorführungen des 26-Jährige von kaum zu überschätzendem Wert.

Skispringer sind keine Fans von Rückenwind. Sie lieben es bekanntlich, wenn ihnen die Luft entgegenweht, von unten an die Skier und an den Sprunganzug, damit sie sich drauflegen und weit segeln können. Diesmal aber hatte Karl Geiger aus Oberstdorf Rückenwind bei seinem Sprung. So wie alle anderen an diesem Tag und an den allermeisten Wettkämpfen, die an der Rückenwindschanze von Engelberg stattfinden.

Dieser Rückenwind erschwert zwar das Springen, doch wenn man die Prüfung mit drei gelungenen Vorführungen in Qualifikation, erstem und zweiten Durchgang besteht, dann lächelt der Springer wie Karl Geiger am Samstagnachmittag. Dritter war er am Ende und hatte sich eingeordnet hinter dem Polen Kamil Stoch, dem Österreicher Stefan Kraft und vor dem Japaner Ryoyu Kobayashi. Stoch ist Grand-Slam-Vierschanzen-Gewinner von 2018, gewann also bei allen vier Springen, Kraft ist normaler Tournee-Gewinner von 2015, und Kobayashi war 2019 wie zuvor Stoch ebenfalls ein De-Luxe-Tourneesieger. Dieser Kreis, in den Geiger da eingedrungen war, trug wohl auch zu seiner guten Laune bei.

Und natürlich die speziellen Bedingungen: "Mir sind heute wieder zwei gute Sprünge gelungen", sagte er, "dass das auch bei Rückenwind stabil funktioniert, ist ein extrem gutes Zeichen." Geiger ist die gesamte bisherige Saison unter den besten Zehn gewesen, zuletzt hatte er sich in den Top Sechs stabilisiert. Im Team des DSV ist der 26-Jährige gerade von kaum zu überschätzendem Wert. Die Mannschaft befindet sich noch immer ein bisschen im Umbruch nach dem Trainerwechsel von Werner Schuster auf Stefan Horngacher, die Trainingsschwerpunkte haben sich ein wenig verändert, auch die Ansprache und die Belastungsrhythmen. Markus Eisenbichler springt nach wie vor wechselhaft, gute und schlechte Auftritte folgen aufeinander, ähnlich auch bei Stephan Leyhe und dem noch jungen Constantin Schmid. Insgesamt verbessern sie sich aber allmählich, Schritt für Schritt und in Geigers Schatten.

Karl Geiger und die Rückenwindschanze: der Beginn einer Freundschaft

Dessen gute Form in Engelberg hat auch mit dem Umbau der Schanze zu tun, die aus einem unrhythmischen Bakken mit schwer berechenbarem Absprungpunkt zu einer angenehm zu springenden Schanze wurde. Geiger hat hier vergangenes Jahr seinen ersten Weltcupsieg errungen, das kann dauerhaft wirken, wie der Beginn einer langen Freundschaft. "Vor ein paar Jahren habe ich diese Schanze auf den Tod nicht ausstehen können, hab mir immer die Zähne ausgebissen", sagte Geiger, heute ist das anders: "Wenn der Sprung passt, dann krieg ich ganz gut Druck rein, und das bei einer Schanze, die auf 1000 Meter liegt, und mit Rückenwind!"

Auch Horngacher, dessen Team nach dem Verlauf der bisherigen Saison noch viel Arbeit vor sich hat, sieht nun Fortschritte. "Die Sprünge sind noch nicht perfekt, aber es entwickelt sich schon etwas", sagte er. Geigers zweiter Podestplatz nach dem zweiten Rang in Nischni Tagil helfe dabei auch dem gesamten Team, Horngacher findet: "Grundsätzlich sind wir auf dem Weg nach vorne."

Und Karl Geiger konnte am Samstag nach seinem ersten Auftritt 2019 an der Titlis-Schanze und vor seinem zweiten am Sonntag ohnehin fast allem etwas Positives abgewinnen. "Ich kann die Tournee beruhigt angehen", erklärte er. Noch mache er zwar hier und da Fehler, und "es gibt noch was zu tun". Aber so weiß er wenigstens, wie er sich weiter verbessern kann.