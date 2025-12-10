Zum Hauptinhalt springen

SkispringenBundestrainer streicht Ex-Weltmeister für Heimweltcup

Fehlt in Klingenthal: Karl Geiger legt nach schwachem Saisonstart eine Weltcup-Pause ein.
Fehlt in Klingenthal: Karl Geiger legt nach schwachem Saisonstart eine Weltcup-Pause ein. (Foto: Grzegorz Momot/PAP/dpa)

Bei zwei deutschen Skisprung-Routiniers läuft es in diesem Winter schlecht. Nun hat sich der Bundestrainer bei Karl Geiger für eine Pause in Klingenthal entschieden.

Der deutsche Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher nimmt den fünfmaligen Weltmeister Karl Geiger gut zwei Wochen vor der Vierschanzentournee aus dem Weltcup-Aufgebot. Der 32-Jährige wird von Luca Roth ersetzt, wie der Deutsche Skiverband (DSV) mit Blick auf die Wettbewerbe beim Heimspiel in Klingenthal mitteilte.„Karl wird die Tage nutzen, um zusammen mit Trainer Max Mechler seine Sprungtechnik zu optimieren“, sagte Horngacher. Geiger erlebt bislang einen schwierigen Winter und hat in dieser Saison nur in zwei Wettbewerben Weltcup-Punkte geholt. Im polnischen Wisla war er zuletzt komplett chancenlos und scheiterte als 56. und 54. zweimal an der Qualifikation. Wann Geiger in den Weltcup zurückkehren könnte, blieb offen.

Ähnlich bescheiden läuft es bei Andreas Wellinger. Der Olympiasieger von 2018 hatte zwar im finnischen Ruka mit Platz sieben einen Ausreißer nach oben, sprang in Wisla aber zuletzt ebenfalls hinterher. Anders als Geiger ist der 30-Jährige in Klingenthal aber dabei. „Andreas Wellinger, der nicht so weit weg ist, wie die Ergebnisse vermuten lassen, hat die letzten Tage noch einmal Trainingseinheiten in der Ramsau mit Trainer Andreas Mitter absolviert“, sagte Horngacher. Wellinger freue sich auf die Schanze in Klingenthal, fügte der Chefcoach an. Auf Klingenthal folgt Engelberg, nach der Weihnachtspause wartet dann der Tournee-Auftakt in Oberstdorf am 29. Dezember.

© SZ/DPA - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Saison 2025/26
:Skisprung-Kalender: Alle Wettbewerbe in der Übersicht

Es geht wieder los im Skisprungzirkus. Alle Wettbewerbe der Männer und Frauen zur Weltcup-Saison 2025/26 finden Sie in unserem Kalender.

Von Michael Schnippert

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite