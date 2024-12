Die siebenmalige Skisprung-Weltmeisterin Katharina Schmid hat auch das zweite Weltcup-Springen in Zhangjiakou in China gewonnen und die Führung im Gesamtweltcup ausgebaut. Auf der kleinen Olympiaschanze von 2022 setzte sich die Oberstdorferin deutlich vor der Slowenin Ema Klinec und Lisa Eder aus Österreich durch. Es war Schmids dritter Saisonerfolg und ihr 18. Weltcupsieg. „Die Sprünge waren nicht mehr so locker und leicht wie am Anfang, aber ich bin megahappy, dass ich das Ding heute noch mal gewinnen konnte.“ Die zehn Tage in China seien sehr erfolgreich für sie gewesen, „haben aber auch Kraft gekostet“, sagte Schmid. Die 28-Jährige unterstrich mit ihren Sprüngen auf 98 und 98,5 Meter ihre Konstanz auf höchstem Niveau und siegte mit 12,2 Punkten vor Klinec.