Von Michael Schnippert

Die Skisprung-Saison begann am 22. November 2024 und endete am 30. März 2025. Die Männer machten bei 19 Stationen Halt, bei den Frauen gab es 13 Orte, hinzu kommt die Two Nights Tour. Ein besonderes Highlight wurde die Nordische Ski-WM in Trondheim sein, die vom 28. Februar bis 8. März 2025 stattfindet.

Alle Ergebnisse finden Sie in diesem Weltcup-Kalender zur Skisprung-Saison 2024/25 sowie in unserem Datencenter.

Gesamtweltcup der Männer

1. Daniel Tschofenig (Österreich), 1.805 Punkte

2. Jan Hörl (Österreich), 1.652 Punkte

3. Stefan Kraft (Österreich), 1.290 Punkte

4. Anze Lanisek (Slowenien), 1.056 Punkte

5. Pius Paschke (Deutschland), 1.006 Punkte

Gesamtweltcup der Frauen

1. Nika Prevc (Slowenien), 1.933 Punkte

2. Selina Freitag (Deutschland), 1.293 Punkte

3. Katharina Schmid (Deutschland), 1.201 Punkte

4. Eirin Kvandal (Norwegen), 1.026 Punkte

5. Jacqueline Seifridsberger (Österreich), 978 Punkte

Weltcup vom 22. bis 24. November in Lillehammer, Norwegen

Der Auftakt in die neue Skisprung-Saison fand in Lillehammer statt. Dort erwischte Deutschland einen hervorragenden Start. Im Mixed-Team-Wettbewerb gelang ein souveräner Sieg durch Pius Paschke, Andreas Wellinger, Selina Freitag und Katharina Schmid. In den zwei Einzel-Springen gab es je einen deutschen Sieg. Pius Paschke und Katharina Schmid jubelten. Nika Prevc und Jan Hörl komplettieren die Siegerliste beim Auftakt-Wochenenden.

Fr, 22.11.: Großschanze Mixed Team HS140 - Sieger: Deutschland

Sa, 23.11.: Großschanze Einzel HS140 Frauen - Siegerin: Nika Prevc (Slowenien)

Sa, 23.11.: Großschanze Einzel HS140 Männer - Sieger: Pius Paschke (Deutschland)

So, 24.11.: Großschanze Einzel HS140 Frauen - Siegerin: Katharina Schmid (Deutschland)

So, 24.11.: Großschanze Einzel HS140 Männer - Sieger: Jan Hörl (Österreich)

Skispringen : Deutscher Jubel und ein Schreckmoment Dem deutschen Skisprung-Team sind beim Weltcup-Auftakt in Lillehammer gleich mehrere Überraschungen geglückt: Routinier Pius Paschke hat beim turbulenten Windspringen am Samstag den zweiten Sieg seiner Karriere gefeiert. Der 34-Jährige setzte sich ... Artikel vom: SZ/dpa am 24.11.2024

Weltcup am 30. November/01. Dezember in Ruka/Kuusamo, Finnland (Männer)

Die deutschen Festspiele gehen in diesem Winter weiter. Weltcup-Führender Pius Paschke beeindruckte erneut und gewann das erste Springen in Ruka mit fast zehn Punkten Vorsprung vor Jan Hörl und Stefan Kraft. Mit Andreas Wellinger und Markus Eisenbichler landeten zwei weitere deutsche Adler unter den besten Zehn.

Am Sonntag musste der Wettbewerb nach einem Durchgang abgebrochen werden. Davon profitierte Andreas Wellinger, der vor Stefan Kraft führte und damit gewann. Karl Geiger zeigte seine beste Leistung seit Langem und wurde Dritter.

Sa, 30.11., 18:00 Uhr: Großschanze Einzel HS142 - Sieger: Pius Paschke (Deutschland)

So. 01.12., 16:15 Uhr: Großschanze Einzel HS142 - Sieger: Andreas Wellinger (Deutschland)

Karriereende von Skispringer Tande : Gebremst von den Erinnerungen an den schweren Sturz Daniel-André Tande, einer der großen norwegischen Skispringer, hört auf. Vor drei Jahren verunfallte er in Planica, eine der heikelsten Schanzen. Danach löste das Springen mehr Angst als Freude bei ihm aus. Artikel vom: SZ am 12.9.2024 Von Volker Kreisl

Weltcup am 07./08. Dezember in Wisla, Polen (Männer)

An diesem Wochenende statten die Männer der Adam-Malysz-Schanze in Wisla einen Besuch ab – und damit rund einen Monat früher als in der letzten Saison. Statt einem Team- und Einzelspringen finden dieses Jahr zwei Einzel-Wettbewerbe statt. Am Samstag holte sich Daniel Tschofenig aus Österreich den Tagessieg - vor Gregor Deschwanden aus der Schweiz und dem Deutschen Pius Paschke, der damit weiterhin das Gelbe Trikot behält. Paschke siegte dafür dann am Sonntag souverän vor den beiden Österreichern Jan Hörl und Stefan Kraft.

Sa, 07.12.: Großschanze Einzel HS134 - Sieger: Daniel Tschofenig (Österreich)

So, 08.12.: Großschanze Einzel HS134 - Sieger: Pius Paschke (Deutschland)

Weltcup vom 13. bis 15. Dezember in Titisee-Neustadt, Deutschland (Männer)

In Titisee-Neustadt steht mit der Hochfirstschanze die größte Natursprungschanze, die zuletzt 2022 im Weltcup-Kalender im Programm war. Mit einem Super-Team-Wettbewerb begann das Mannschaftsspringen in der neuen Saison. Deutschland gewann souverän mit dem Duo Wellinger/Paschke vor Österreich und Norwegen. Und auch am Samstag und Sonntag hörten die Fans zuerst die deutsche Nationalhymne. Pius Paschke setzte seinen formidablen Lauf fort und gewann beide Springen, einmal vor Michael Hayböck (Österreich) und einmal vor Gregor Deschwanden (Schweiz).

Fr, 13.12.: Super Team Großschanze HS142 - Sieger: Deutschland

Sa, 14.12.: Großschanze Einzel HS142 - Sieger: Pius Paschke (Deutschland)

So, 15.12.: Großschanze Einzel HS142 - Sieger: Pius Paschke (Deutschland)

Skispringen : Pius Paschke siegt erneut Als wäre es programmiert: Pius Paschke siegt zwei Wochen vor der Vierschanzentournee auch im Einzelspringen von Titisee-Neustadt mit beachtlichem Vorsprung. Andreas Wellinger wird Vierter. Artikel vom: SZ/dpa am 14.12.2024

Weltcup vom 14./15. Dezember in Zhangjiakou, China (Frauen)

Nach rund drei Wochen Pause sprangen auch die Frauen weiter. Im chinesischen Zhangjiakou fanden zwei Einzelspringen auf der Normalschanze statt. Und wie bei den Männern dominiert Deutschland auch bei den Frauen. Katharina Schmid gewann beide Springen in Zhangjiakou von der Normalschanze. Eirin Maria Kvandal (Norwegen) und Ema Klinec (Slowenien) mussten sich jeweils geschlagen geben.

Sa, 14.12., 09:30 Uhr: Normalschanze Einzel HS106 - Siegerin: Katharina Schmid (Deutschland)

So, 15.12.: Normalschanze Einzel HS106 - Siegerin: Katharina Schmid (Deutschland)

Katharina Schmid dominiert in diesem Winter den Weltcup bei den Frauen. (Foto: Geir Olsen/dpa)

Weltcup vom 21./22. Dezember in Engelberg, Schweiz

Männer und Frauen haben in Engelberg den zweiten gemeinsamen Ort in diesem Winter. In der Schweiz findet traditionell das letzte Springen vor Weihnachten – und damit auch der Vierschanzentournee der Männer – statt. 2023 hießen die Siegerinnen Josephine Pagnier (Frankreich) und Nika Prevc (Slowenien). Bei den Männern holte Pius Paschke (Deutschland) mit 33 Jahren seinen allerersten Weltcup-Sieg, Stefan Kraft (Österreich) gewann am Sonntag.

Sa, 21.12.: Großschanze Einzel HS140 Frauen - Siegerin: Nika Prevc (Slowenien)

Sa, 21.12.: Großschanze Einzel HS140 Männer - Sieger: Jan Hörl (Österreich)

So, 22.12.: Großschanze Einzel HS140 Frauen - Springen abgebrochen

So, 22.12.: Großschanze Einzel HS140 Männer - Sieger: Daniel Tschofenig (Österreich)

Two Nights Tour am 30/31. Dezember in Garmisch-Partenkirchen, Deutschland (Frauen)

Noch immer lässt eine Vierschanzentournee der Frauen auf sich warten. Auch in dieser Saison wird stattdessen die „Two Nights Tour“ ausgetragen – immerhin einen Tag gemeinsam mit den Herren. Auf der ersten Station gewann Nika Prevc vor der Norwegerin Eirin Maria Kvandal. Eva Pinkelnig komplettierte das Podest. Agnes Reisch und Katharina Schmid (beide Deutschland) landeten auf Platz 4 und 5.

Mo, 30.12.: Großschanze Einzel HS142, Qualifikation - Siegerin: Selina Freitag (Deutschland)

Di, 31.12.: Großschanze Einzel HS142, Wettbewern - Siegerin: Nika Prevc (Slowenien)

Two Nights Tour am 01. Januar in Oberstdorf, Deutschland (Frauen)

Katharina Schmid konnte ihre starke Leistung in der Qualifikation nicht in den Wettbewerb tragen. Dort siegte erneut Nika Prevc, die sich auch in diesem Jahr die "Two Night Tour" sicherte. Eirin Maria Kvandal (Norwegen) hatte schon 19 Punkte Rückstand. Auf Platz 3 in der Gesamtwertung landete Katharina Schmid.

Mi, 01.01.: Großschanze Einzel HS147, Qualifikation - Siegerin: Katharina Schmid (Deutschland)

Mi, 01.01.: Großschanze Einzel HS137, Wettbewerb - Sieger: Nika Prevc (Slowenien)

Skispringen der Frauen : Slowenin Nika Prevc gewinnt Zweischanzentournee Die deutschen Springerinnen Schmid und Freitag schaffen es beim zweiten Springen in Oberstdorf nicht aufs Podest – und der Zuschauerzuspruch bleibt aus. Artikel vom: SZ/dpa am 1.1.2025

Vierschanzentournee am 28. und 29. Dezember in Oberstdorf, Deutschland (Männer)

Es ist die 73. Ausgabe der Vierschanzentournee. Los geht’s wie immer in Oberstdorf. In diesem Jahr hat Pius Paschke seine Form verloren - ausgerechnet kurz vor Tour-Start. Er war der beste Deutsche auf Platz 4, aber schon mit mehr als zehn Punkten Rückstand auf Sieger Stefan Kraft, der vor seinen Landsleuten Jan Hörl und Daniel Tschofenig landete.

Sa, 28.12.: Großschanze Einzel HS137, Qualifikation - Sieger: Daniel Tschofenig (Österreich)

So, 29.12.: Großschanze Einzel HS137, Wettbewerb - Sieger: Jan Hörl (Österreich)

Vierschanzentournee am 31. Dezember und 01. Januar in Garmisch-Partenkirchen, Deutschland (Männer)

Die Österreich-Spiele bei der Vierschanzentournee gehen weiter. Beim Neujahrsspringen sicherte sich Daniel Tschofenig mit großem Vorsprung den Sieg vor dem Schweizer Gregor Deschwanden - und hatte noch mehr Vorsprung vor seinen Tournee-Konkurrenten Jan Hörl und Stefan Kraft. Pius Paschke wurde nur Neunter und ist raus aus dem Rennen um den Goldenen Adler.

Di, 31.12.: Großschanze Einzel HS142, Qualifikation - Sieger: Jan Hörl (Österreich)

Mi, 01.01.: Großschanze Einzel HS142, Wettbewerb - Sieger: Daniel Tschofenig (Österreich)

Vierschanzentournee am 03. und 04. Januar in Innsbruck, Österreich (Männer)

Nach einer kurzen Verschnaufpause zog der Tross weiter nach Österreich. An der Bergisel-Schanze in Innsbruck scheiterten schon so manche Titel-Träume. Dieses Mal schaffte die Bergisel-Schanze die Bedingungen für das wohl spannendsten Tournee-Finale. Stefan Kraft gewann knapp vor Jan Hörl - beide holten ihren Rückstand auf Daniel Tschofenig auf. Aus deutscher Sicht verlief es enttäuschend. Einzig Pius Paschke schaffte es unter die besten Zehn.

Fr, 03.01.: Großschanze Einzel HS128, Qualifikation - Sieger: Jan Hörl (Österreich)

Sa, 04.01.: Großschanze Einzel HS128, 1. und 2. Durchgang - Sieger: Stefan Kraft (Österreich)

Vierschanzentournee am 05. und 06. Januar in Bischofshofen, Österreich (Männer)

Auf der Paul-Außenleitner-Schanze fand am Dreikönigstag das letzte der vier Springen statt. In diesem Jahr war das Finale so spannend wie lange nicht. Vor dem letzten Springen trennten den Ersten und den Dritten nur 1,3 Punkte. Stefan Kraft ging als Führender in der Gesamtwertung in seinen letzten Sprung und verpasste den Sieg. Daniel Tschofenig triumphierte in Bischofshofen mit ausreichend Vorsprung, sodass der 22-Jährige erstmals die Vierschanzentournee gewann. Knapp dahinter Jan Hörl und Stefan Kraft.

Für Deutschen war es eine enttäuschende Tournee. Pius Paschke ging als Weltcupführender rein und schaffte keinen einzigen Podestplatz. Er wurde Sechster in der Gesamtwertung - und war damit bester Deutscher.

So, 05.01.: Großschanze Einzel HS142, Qualifikation - Sieger: Stefan Kraft (Österreich)

Mo, 06.01.: Großschanze Einzel HS142, Wettbewerb - Sieger: Daniel Tschofenig (Österreich)

Weltcup am 05./06. Januar in Villach, Österreich (Frauen)

Zur gleichen Zeit waren die Frauen nur paar Hundert Kilometer entfernt unterwegs. In Villach fanden zwei Springen von der Normalschanze statt. Katharina Schmid und Eva Pinkelnig sicherten sich die Siege. Schmid landete beim Pinkelnig-Erfolg auf den zweiten Platz. Auch Nika Prevc schaffte es bei beiden Springen aufs Podest.

So, 05.01.: Normalschanze Einzel HS98 - Siegerin: Katharina Schmid (Deutschland)

Mo, 06.01.: Normalschanze Einzel HS98 - Siegerin: Eva Pinkelnig (Österreich)

Weltcup am 18./19. Januar in Sapporo, Japan (Frauen)

Nach Österreich zog der Skisprung-Tross der Frauen nach Asien weiter. Im japanischen Sapporo standen zwei Springen von der Großschanze an. Die Kanadierin Alexandria Loutit sowie die Norwegerin Eirin Maria Kvandal gewannen die Springen. Selina Freitag sprang einmal aufs Podest.

Sa, 18.01.: Großschanze Einzel HS134 - Siegerin: Alexandria Loutit (Kanada)

So, 19.01.: Großschanze Einzel HS134 - Siegerin: Eirin Maria Kvandal (Norwegen)

Weltcup am 18./19. Januar in Zakopane, Polen (Männer)

Die Männer springen traditionell nach der Vierschanzentournee in Polen. Diesen Winter war Zakopane der Austragungsort. Wie 2024 gewann Österreich das Teamspringen. Im Einzel war Vierschanzentournee-Sieger Daniel Tschofenig ganz vorne. Die Deutschen suchen weiterhin nach ihrer Form. Im Teamspringen reichte es nur für Platz 4 und im Einzel war Karl Geiger auf Platz 8 der Beste. Pius Paschke verpasste sogar den zweiten Durchgang.

Sa, 18.01.: Großschanze Team HS140 - Sieger: Österreich

So, 19.01.: Großschanze Einzel HS140 - Sieger: Daniel Tschofenig (Österreich)

Weltcup vom 24. bis 26. Januar in Zao, Japan (Frauen)

Nach Sapporo sprangen die Frauen in Zao, dort fanden drei Wettbewerbe statt. Nika Prevc gewann wie 2024 auch in diesem Jahr ein Einzel-Springen. Im zweiten Springen wurde sie beim Sieg von Jacqueline Seifriedsberger (Österreich) Dritte. Katharina Schmid, bis dahin Weltcupführende, kam mit der Schanze nicht zurecht und wurde 16. und 12. Im Super Team-Wettbewerb sprangen Agnes Reisch und Selina Freitag für Deutschland zum Sieg.

Fr, 24.01.: Normalschanze Einzel HS102 - Siegerin: Nika Prevc (Slowenien)

Sa, 25.01.: Normalschanze Super Team HS102 - Sieg: Deutschland

So, 26.01.: Normalschanze Einzel HS102 - Siegerin: Jacqueline Seifriedsberger (Österreich)

Skifliegen vom 25./ 26. Januar 2025 in Oberstdorf, Deutschland (Männer)

Erstmals in diesem Winter werden wieder Weiten über 200 Meter erreicht. Auf der Heini-Klopfer-Flugschanze in Oberstdorf siegte 2025 erneut Timi Zajc (Slowenien). Am Sonntag holte sich sein Landsmann Domen Prevc den Tageserfolg. Johann Andre Forfang (Norwegen) wurde beide Male Zweiter. Die Deutschen fremdeln weiterhin mit Flugschanzen, einzig Karl Geiger kam halbwegs zurecht - über den 10. und 11. Platz kam er aber nicht hinaus.

Sa, 25.01.: Flugschanze Einzel HS235 - Sieger: Timi Zajc (Slowenien)

So, 26.01.: Flugschanze Einzel HS235 - Sieger: Domen Prevc (Slowenien)

Skispringen : "Wir werden mit Füßen getreten" Während die Männer am Samstag und Sonntag ihr Finale in Planica von der großen Flugschanze springen, müssen sich die Frauen dort mit nur einem Wettbewerb begnügen - und zwar am Donnerstag von der Normalschanze. Artikel vom: SZ/DPA am 19.3.2024

Weltcup vom 31. Januar bis 02. Februar 2025 in Willingen, Deutschland

Ende Januar fanden die Frauen- und Männer-Tour zusammen statt. In Willingen wurde ein Mixed-Team-Springen ausgetragen. Norwegen gewann mit großem Vorsprung. Das deutsche Quartett landete auf Platz 3. Danach kam das große Grauen aus DSV-Sicht. Einzig Agnes Reisch und Selina Freitag sprangen am Wochenende beim Sieg von Eirin Maria Kvandal unter die besten Zehn. Andreas Wellingers zwölfter Platz war das beste deutsche Ergebnis bei den Männern. Es gewann zweimal der Weltcupführende Daniel Tschofenig.

Fr, 31.01.: Großschanze Mixed Team HS147 - Sieg: Norwegen

Sa, 01.02.: Großschanze Einzel HS147 Frauen - Siegerin: Eirin Maria Kvandal (Norwegen)

Sa, 01.02.: Großschanze Einzel HS147 Männer - Sieg: Daniel Tschofenig (Österreich)

So, 02.02.: Großschanze Einzel HS147 Männer - Sieg: Daniel Tschofenig (Österreich)

Weltcup vom 07. bis 09. Februar in Lake Placid, USA

Zusammen ging es auch weiter in die USA. Insgesamt fanden fünf Wettbewerbe statt, zweimal springen die Frauen, zweimal die Männer – und es gab einen Mixed Team-Wettbewerb, den überraschend Deutschland gewann. Die Frauen überzeugten bei den Nika-Prevc-Siegen auch noch mit zwei Podestplätzen am Samstag (Agnes Reisch und Selina Freitag). Die Männer enttäuschten einmal mehr. Es gewannen Johann Andre Forfang (Norwegen) und der Österreicher Daniel Tschofenig.

Fr, 07.02.: Großschanze Einzel HS128 Frauen - Siegerin: Nika Prevc (Slowenien)

Sa, 08.02.: Großschanze Einzel HS128 Männer - Sieger: Johann Andre Forfang (Norwegen)

Sa, 08.02.: Großschanze Einzel HS128 Frauen - Siegerin: Nika Prevc (Slowenien)

Sa, 08.02.: Großschanze Mixed Team HS128 - Sieg: Deutschland

So, 09.02.: Großschanze Einzel HS128 Männer - Sieger: Daniel Tschofenig (Österreich)

Weltcup am 15./16. Februar 2025 in Sapporo, Japan (Männer)

Von Nordamerika nach Asien: Die Männer schlugen ihre Zelte anschließend in Sapporo auf, wo letztes Jahr der zu dem Zeitpunkt 51-jährige Noriaki Kasai (Japan) einen Weltcuppunkt holte und damit Geschichte schrieb. 2025 qualifizierte er sich zumindest am Sonntag für den 1. Durchgang. In diesem Jahr feierten die Japaner zwei Siege von Ryoyu Kobayashi, der in diesem Winter erstmals ganz oben auf dem Podest stand.

Sa, 15.02.: Großschanze Einzel HS137 - Sieger: Ryoyu Kobayashi (Japan)

So, 16.02.: Großschanze Einzel HS137 - Sieger: Ryoyu Kobayashi (Japan)

Skispringer Noriaki Kasai : Flieger in der eigenen Sphäre Noriaki Kasai gewann vor zehn Jahren seine letzte Olympiamedialle, nun misst er sich wieder im Weltcup - im Alter von 51 Jahren. Als Ziel hat er Olympia 2026 ausgerufen. Artikel vom: SZ am 21.2.2024 Von Volker Kreisl

Weltcup am 15./16. Februar in Ljubno, Slowenien (Frauen)

Die Frauen landeten wieder in Europa. Im slowenischen Ljubno feierte Nika Prevc zwei Siege und baute ihren Vorsprung im Gesamtweltcup aus. Selina Freitag flog zweimal auf Platz 2.

Sa, 15.02.: Normalschanze Einzel HS94 - Siegerin: Nika Prevc (Slowenien)

So, 16.02.: Normalschanze Einzel HS94 - Siegerin: Nika Prevc (Slowenien)

Weltcup am 22./23. Februar 2025 in Hinzenbach, Österreich (Frauen)

Bevor es zur Nordischen Ski-WM geht, sind die Frauen noch mal in Hinzenbach gefragt. Auf der Normalschanze holte Nika Prevc ihre Siege fünf und sechs in Folge. Sie ist damit die dritte Frau in der Historie, die das schaffte. Wie auch schon in Ljubno gelangen Selina Freitag zwei zweite Plätze.

Sa, 22.02.: Normalschanze Einzel HS90 - Siegerin: Nika Prevc (Slowenien)

So, 23.02.: Normalschanze Einzel HS90 - Siegerin: Nika Prevc (Slowenien)

SZ-Serie : Das Ende der Olympischen Winterspiele? Sie schaden der Umwelt – und ihre Grundlage schmilzt: Die Spiele werden für das IOC zum immer größeren Problemfall. SZ Plus Artikel vom: SZ am 28.2.2023 Von Johannes Knuth

Nordische Ski-WM vom 28. Februar bis 08. März in Trondheim, Norwegen

2025 ist wieder ein WM-Jahr. Bei der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft in Trondheim werden sieben Medaillen vergeben. Es finden drei Springen auf der Normalschanze statt (Frauen-Einzel, Männer-Einzel, Frauen-Team) und vier auf der Großschanze (Frauen-Einzel, Männer-Einzel, Männer-Team und Mixed Team). Die Titelverteidiger sind von der Normalschanze Piotr Zyla (Polen) und Katharina Althaus (Deutschland) sowie die deutschen Frauen. Auf der Großschanze gewannen Timi Zajc (Slowenien), Alexandra Loutit (Kanada) und die slowenischen Männer. Im Mixed-Wettbewerb von der Normalschanze holte ebenfalls Deutschland Gold.

28.02.: Normalschanze Einzel HS105 Frauen

01.03.: Normalschanze Team HS105 Frauen

02.03.: Normalschanze Einzel HS105 Männer

05.03.: Großschanze Mixed Team HS138

06.03.: Großschanze Team HS138 Männer

07.03.: Großschanze Einzel HS138 Frauen

08.03.: Großschanze Einzel HS138 Männer

Raw Air und Weltcup am 13. März in Oslo, Norwegen

Nach WM geht es zur Raw Air Tour nach Norwegen. Statt drei Schanzen gibt es wegen der Weltmeisterschaft nur zwei Orte. Den Auftakt machte Oslo, wo in diesem Jahr mehrere Norweger disqualifiziert wurden. Hintergrund war die Anzug-Manipulation bei der WM. Es gewann Ryoyu Kobayashi vor Jan Hörl, Karl Geiger wurde Dritter. Insgesamt schafften es drei Deutsche in die Top 10.

Bei den Frauen holte Seriensiegerin Nika Prevc den Tagessieg. Hinter ihr landeten Anna Odine Ström und Eirin Maria Kvandal (beide Norwegen).

Do, 13.03.: Großschanze Einzel HS134 Männer - Sieger: Ryoyu Kobayashi (Japan)

Do, 13.03.: Großschanze Einzel HS134 Frauen - Siegerin: Nika Prevc (Slowenien)

Raw Air und Weltcup am 15./16. März in Vikersund, Norwegen

Auf der Flugschanze von Vikersund hat sich entschieden, wer die Raw Air Tour gewann. 2026 siegten Nika Prevc und Andreas Wellinger in der die Gesamtwertung. Die Tagessiege holten Prevc, Wellinger, Domen Prevc. Das zweite Fliegen der Frauen wurde wegen schlechter Bedingungen abgebrochen.

Sa, 15.03.: Flugschanze Einzel HS240 Frauen - Siegerin: Nika Prevc (Slowenien)

Sa, 15.03.: Flugschanze Einzel HS240 Männer - Sieger: Andreas Wellinger (Deutschland)

So, 16.03.: Flugschanze Einzel HS240 Männer - Sieger: Domen Prevc (Slowenien)

Weltcup und Weltcup-Finale der Frauen 20. bis 23. März in Lahti, Finnland

Das Weltcup-Finale der Frauen findet in Lahti statt. Für die Männer ist es die vorletzte Station der Saison. Anders als letztes Mal springen die Frauen zweimal von der Großschanze. Bei den Männern gibt es nur ein Super-Team- und ein Einzel-Wettbewerb. Die Vorsaison-Sieger heißen Nika Kriznar (Slowenien), Lovro Kos (Slowenien), Jan Hörl (Österreich) und Norwegen im Teamspringen der Männer.

Do, 20.03.: Großschanze Einzel HS130 Frauen

Fr, 21.03.: Großschanze Einzel HS130 Frauen (Finale)

Sa, 22.03.: Großschanze Einzel HS130 Männer

So, 23.03.: Großschanze Super Team HS130 Männer

Weltcup-Finale 27. bis 30. März in Planica, Slowenien (Männer)

Traditionell findet Ende März das Weltcup-Finale der Männer in Planica statt. Auf der Flugschanze in Slowenien feierten die Slowenen vier Podestplätze. Am Freitag siegte Domen Prevc vor Anze Lanisek, am Sonntag war die Reihenfolge andersherum. Dritter wurde einmal Ryoyu Kobayashi (Japan) und einmal Andreas Wellinger (Deutschland). Österreich gewann das Teamspringen vor Deutschland, das die letzten Karriere-Sprünge von Ex-Weltmeister Markus Eisenbichler sah, der nach dem Winter aufhört. Dritter wurde Gastgeber Slowenien.

Am Sonntag gab es einen Gänsehaut-Moment als Domen Prevc auf 254,5 Meter flog - und damit den Weltrekord von Stefan Kraft aus dem Jahr 2017 überbot.