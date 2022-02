Ganz geheuer ist Theresia Schuster der Rummel nicht. Gefühlt kennt halb Japan inzwischen den Namen der deutschen Physiotherapeutin, dabei hat die 27-Jährige nur der weinenden Sara Takanashi ein Taschentuch gereicht. Doch weil die Skispringerin in ihrer Heimat ein Superstar ist, kreischende Fans inklusive, wird Schuster dort plötzlich als Heldin gefeiert. Takanashi hatte nach ihrer Disqualifikation im Mixed-Wettbewerb schluchzend in der Ecke gekauert, als Schuster zu ihr kam, ihr den Arm um die Schulter legte und schließlich eine Packung Taschentücher aus der Jacke zog. Das Video mit der Szene machte in Japan schnell die Runde - verbunden mit der Frage, wer die unbekannte Frau aus Deutschland sei. In Zhangjiakou ging prompt ein japanisches Kamerateam auf die Suche, fragte sich quer durch das Pressezentrum und wurde schließlich fündig. Seither ist Theresia Schuster Heldin wider Willen. Das liegt auch an der Dramatik der Geschichte: Takanashi ist mit 61 Weltcupsiegen die mit Abstand erfolgreichste Springerin der Geschichte, nur bei Großereignissen will es einfach nicht klappen. In China wurde sie erst Vierte im Einzel und dann im Mixed disqualifiziert. Sogar an ein Karriereende dachte die erst 25-Jährige nach den Rückschlägen. Auch Karl Geiger gab zu, dass der Anblick der weinenden Takanashi sein "Herz gebrochen" habe. Trost zu spenden war selbstverständlich, findet Theresia Schuster.