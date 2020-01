Lans (dpa) - Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher hat die Bedeutung der zuletzt starken Mannschaftsleistung seiner Skispringer bei der Vierschanzentournee hervorgehoben. "Wir brauchen ein starkes Team, denn nur aus einem starken Team kann dann einer hervorgehen, der dann so eine starke Leistung bringt", sagte der 50-Jährige am Donnerstag im Teamhotel im österreichischen Lans bei Innsbruck. Dieser eine, der hervorgeht, ist momentan Karl Geiger als Zweiter der Gesamtwertung: "Was der Karl macht, ist außergewöhnlich. Wir sind froh, dass wir einen Mann ganz vorne haben", sagte Horngacher.

An Neujahr überzeugten den Österreicher neben dem zweitplatzierten Geiger auch Constantin Schmid als Siebter und Dreifach-Weltmeister Markus Eisenbichler auf Rang zehn. "Es ist uns endlich mal gelungen, drei unter den Top 10 zu haben. Da sieht man die Arbeit, die dahintersteckt, wenn drei Leute so hohe Leistungen bringen", sagte Horngacher.