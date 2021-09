Meldungen im Überblick

Skispringen, Österreich: Skispringer Gregor Schlierenzauer hat seine aktive Karriere beendet. Das verkündete der 31 Jahre alte Weltcup-Rekordsieger aus Österreich am Dienstag. Zuletzt war der sechsmalige Weltmeister aus den Kadern des Österreichischen Skiverbandes (ÖSV) gestrichen worden.

"Der aktive Leistungssport hat mich in den vergangenen 15 Jahren mit all seinen Höhen und Tiefen in Bewegung gehalten, mich voll ausgefüllt und nachhaltig geprägt", schrieb Schlierenzauer in einer Erklärung auf seiner Webseite: "Es war eine einzigartige und gefühlsintensive Reise, die nun anders weitergeht." In der vergangenen Saison hatte er auch geschwächt durch eine Corona-Erkrankung lediglich acht Weltcuppunkte gesammelt und konnte sich damit nicht für den kommenden Olympia-Winter empfehlen. Ende Februar hatte er sich einen Kreuzbandriss zugezogen.

In seiner Karriere feierte Schlierenzauer insgesamt 53 Weltcupsiege, gewann zweimal den Gesamtweltcup, dreimal den Skiflug-Weltcup und zweimal die Vierschanzentournee. Außerdem wurde er 2010 in Vancouver Team-Olympiasieger. Sein letzter Weltcupsieg im Einzel liegt allerdings schon fast sieben Jahre zurück.

Fußball, Spanien: Der ehemalige deutsche Nationalspieler Toni Kroos (31) hat am Montag nach einer langwierigen Schambeinentzündung das Mannschaftstraining beim spanischen Rekordmeister Real Madrid wieder aufgenommen. Am 3. August hatten die Königlichen den Ausfall des 2014er-Weltmeisters bekannt gegeben. Ob der Ex-Münchner und -Leverkusener allerdings bereits am kommenden Mittwoch im Heimspiel gegen Real Mallorca (22.00 Uhr/DAZN) wieder mitwirken kann, erscheint zweifelhaft. Kroos hatte nach dem Achtelfinal-K.o. bei der EURO in London gegen Gastgeber England seinen Abschied aus der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verkündet.

FC Bayern, Verletzungen: Jamal Musiala soll nach Medienberichten das Training am Montag angeschlagen abgebrochen haben. Wie die Bild-Zeitung (online) berichtet, humpelte der 18-Jährige nach einem Foul mit einem Tape am Sprunggelenk in die Kabine. Zuvor soll sich auch Ersatztorhüter Sven Ulreich nach einem Zusammenprall mit einem Mitspieler verletzt haben. Nähere Informationen zu den Verletzungen waren zunächst unklar.

Fußball, 2. Liga: Aufreger am Rande des Nordderbys: Werder Bremen hat den früheren Fußball-Nationaltorwart Tim Wiese nach dem Prestigeduell gegen den Hamburger SV (0:2) offenbar des Weserstadions verwiesen. Wie die Bild-Zeitung am Sonntag berichtete, habe Wiese beim Besuch der Loge eines Freundes ein entsprechendes VIP-Bändchen gefehlt. Es soll zu Wortgefechten und einem kleinen Gerangel gekommen sein, bevor der Ex-Werder-Profi das Stadion verlassen musste. "Das war komplett überzogen. Die Aktion passt zum Spiel und zum Verein. Einfach nur lachhaft. Ich habe mich gefühlt wie ein Aussätziger!", sagte Wiese der Bild. Der langjährige Fußballprofi spielte zwischen 2005 und 2012 für Bremen.