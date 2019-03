2. März 2019, 22:26 Uhr Skispringen Gemischtes Gold

Zum Abschluss der Sprung-Wettbewerbe in Seefeld holen die Skispringer ihren vierten Titel. Es ist schon der dritte WM-Sieg in der Mixed-Disziplin.

Von Ludwig Haas

Die Erleichterung war groß bei Katharina Althaus, Markus Eisenbichler und Juliane Seyfarth, die im Zielbereich der Toni-Seelos Schanze in Seefeld im finalen Durchgang auf den letzten deutschen Springer Karl Geiger Arm in Arm stehend warteten. Denn ihr Warten hatte sich gelohnt, aus der Anspannung wurden erleichterte Jubelschreie. Mit einem sehr guten Sprung machte Karl Geiger die Goldmedaille für Deutschland im Mixed-Team-Wettbewerb perfekt.

Das Jubeln wird für die deutschen Skispringer zur Gewohnheit: Bereits zum dritten Mal nacheinander heißt der Weltmeister bei der Nordischen Ski-WM in der Mixed-Disziplin Deutschland, 2013 wurde der Wettbewerb eingeführt. Skispringer Richard Freitag, der nicht selbst im DSV-Team mitsprang, sagte im ZDF, welch positive Erfahrung es sei, zusammen mit den Frauen antreten zu können. Und diese guten Gefühle gehen weiter, 2022 wird die Disziplin sogar olympisch.

Es kommt zum erwarteten Zweikampf mit Österreich

Das große Thema vor Beginn des Wettbewerbs war jedoch das umstrittene Springen von der Normalschanze am Freitag. Dort war unter widrigen Bedingungen mit starkem Schneefall der Pole Dawid Kubacki auf die Spitze des Podests gesprungen, obwohl er nach dem ersten Durchgang nur Rang 27 belegt hatte. Für das deutsche Team war es eine Enttäuschung im dichten Schneetreiben gewesen, kein DSV-Springer landete unter den besten Drei. Die Entscheidung, das Springen trotz des schlechten Wetters wie geplant stattfinden zu lassen, war im Vorlauf des Mixed-Wettbewerbs vielfach kritisiert worden. Pünktlich zum Start des gemischten Mannschaftswettbewerbs, bei dem für die teilnehmenden Länder jeweils zwei Männer sowie zwei Frauen antreten, waren die Bedingungen aber deutlich besser, sogar die Sonne zeigte sich. Für die deutsche Mannschaft ging neben Katharina Althaus, Markus Eisenbichler und Karl Geiger erstmals auch die 29-jährige gebürtige Eisenacherin Juliane Seyfarth an den Start. Dafür musste Kollegin Carina Vogt zuschauen, die zuvor bei allen drei Mixed-Wettkämpfen im deutschen Team gestanden hatte.

Bereits vor dem Springen ging Deutschland als einer der Favoriten in den Wettkampf, und es kam wie erwartet zum Zweikampf mit dem WM-Gastgeber Österreich, der seinerseits mit Philipp Aschenwald, Daniela Iraschko-Stolz, Eva Pinkelnig und Stefan Kraft eine gleichermaßen starke Gruppe aufwiesen. Im Laufe des Springens und auch der beiden Durchgänge intensivierte sich das Duell, in dem die Gesamtführung zwischen den beiden Nachbarländern mehrfach hin- und herwechselte. Das deutsche Team setzte sich letztlich mit etwa 13 Metern Vorsprung durch. Norwegen komplettierte die Gruppe der Medaillengewinner und holte sich Bronze.

Die beiden Trainer Werner Schuster und Andreas Bauer lagen sich in den Armen. Genau wie die Athleten, die beim Gang aufs Podest ihre Euphorie in die Seefelder Abendluft brüllten. In Schusters Abschiedssaison krönte das Mixed-Team damit eine überaus erfolgreiche Weltmeisterschaft mit vier Goldmedaillen für den DSV. Dementsprechend groß war auch die Begeisterung des Trainers: "Dass wir gemeinsam so einen Abschluss feiern dürfen, freut mich riesig", sagte er nach dem letzten Skisprung-Wettbewerb in Seefeld.