Im 1000. Einzelweltcup der Skisprung-Geschichte hat der Oberstdorfer Karl Geiger souverän seinen sechsten Karrieresieg gefeiert. Der 27-Jährige setzte sich beim Jubiläums-Springen in Lahti/ Finnland mit Bestweiten in beiden Durchgängen vor dem Österreicher Stefan Kraft durch und verkürzte den Rückstand im Kampf um den Gesamtweltcup auf den Rivalen Kraft auf 118 Punkte. "Ich habe Vollgas gegeben und den Tisch richtig gut erwischt, das war der Hammer", sagte Geiger in der ARD. Vor dem Saisonfinale im Weltcup, in dem ab Freitag in Norwegen an zehn Tagen in Serie gesprungen und geflogen wird, resümierte er: "Ich bin in einer sehr guten Form, das freut mich riesig."

Geiger hatte am Samstag bereits das deutsche Team zum Sieg geführt. Am Sonntag flog er dann auf 122,5 und 130,0 Meter und feierte mit 266,4 Punkten seinen vierten Saisonsieg vor Kraft (260,5) und dessen Landsmann Michael Hayböck (259,1). Als Vierter verpasste Constantin Schmid (Oberaudorf/254,5) sein zweites Karriere-Podest knapp, Stephan Leyhe (Willingen/ 254,3) vollendete als Fünfter ein starkes deutsches Mannschafts-Ergebnis.

Der dreifache Weltmeister Markus Eisenbichler (Siegsdorf), der nicht für das Teamspringen am Samstag nominiert worden war, blieb mit Rang 17 bei vor allem im zweiten Durchgang ungünstigen Windverhältnissen erneut im Rahmen seiner Möglichkeiten. Pius Paschke, der an Eisenbichlers Stelle sein Teamdebüt im Weltcup gefeiert hatte, belegte Platz 19. Der frühere Weltmeister Severin Freund (Rastbüchl) verpasste als 45. wie schon am Freitag den zweiten Durchgang und blieb im vierten Wettkampf nach seinem Comeback zum dritten Mal ohne Weltcuppunkte.