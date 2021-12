Von Volker Kreisl, Oberstdorf

Es könnte ein Vorgeschmack gewesen sein auf den kommenden Tag, an dem das erste Springen dieser 70. Vierschanzentournee steigt: Das Wetter am Mittwoch soll ja nicht besser werden; wobei, viel schlechter kann es auch nicht kommen: Die Oberstdorfer Qualifikation musste kurz nach dem Start schon wieder unterbrochen werden. Es regnete quer, eine schneidende Mischung aus Schnee und Eis, der Wind pfiff aus diversen Richtungen, sodass irgendwann die Arbeiter in der Loipe in Aktion waren, anstelle der Skispringer. Die Servicekräfte versuchten mit einer schmalen Riesenplane die Anlaufspur zu schützen, derweil verwandelte sich unten der Auslauf in ein Eishockeyfeld.

Dennoch ging es irgendwann weiter, und die Springer zeigten ihre Kunst nicht nur beim Abschwingen auf Glatteis, sondern auch beim Fliegen. Weil sich die Favoriten keine Blöße gaben, weil der Japaner Ryoyu Kobayashi, der Oberstdorfer Gesamtführende Karl Geiger und der Norweger Halvor Egner Granerud in dieser Reihenfolge Platz eins bis drei besetzten, zudem auch der große Rest das Erwartete lieferte, rückten andere in den Fokus.

Den außergewöhnlichsten Part spielte Severin Freund. Der 33-jährige ehemalige deutsche Top-Springer, zuletzt nur noch im Continentalcup, zeigte sich in verbesserter Form. Als einer der ersten war er dran gewesen, hatte in der Box des Führenden Platz genommen und durfte dort in der Kälte rund 50 Springer und 75 Minuten lang ausharren. Dabei sah er unter anderem, wie Andreas Wellinger nach einem missratenen Sprung die Qualifikation verpasste, aber auch kleine Erfolge seiner Teamkollegen: Stephan Leyhe gelang ein solider Sprung, auch Markus Eisenbichler, der zuletzt in Engelberg Rückschläge einstecken musste, wurde Sechster der Qualifikation und verbesserte sich, anders als das Oberstdorfer Wetter, deutlich.