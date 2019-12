Mitfavorit Geiger: Neujahrsspringen in Garmisch steht an

Garmisch-Partenkirchen (dpa) - Mit Karl Geiger in der Favoritenrolle steht heute das traditionelle Neujahrsspringen der Skispringer auf dem Programm. Auf der Großen Olympiaschanze in Garmisch-Partenkirchen werden bei der zweiten Station der Vierschanzentournee mehr als 20 000 Zuschauer erwartet. Der Allgäuer Geiger belegte zum Auftakt in seiner Heimat Oberstdorf den zweiten Rang und stellte seine derzeit überragende Form mit einem Sieg in der Garmisch-Quali an Silvester erneut unter Beweis. Auch der zuletzt schwächelnde Dreifach-Weltmeister Markus Eisenbichler und Stephan Leyhe sind Kandidaten für eine gute Platzierung.