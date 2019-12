Garmisch-Partenkirchen (dpa) - Skispringer Karl Geiger scheint nach seinem zweiten Platz beim Vierschanzentournee-Auftakt in Oberstdorf auch in Garmisch-Partenkirchen sehr gut zurechtzukommen. Der 26 Jahre alte Allgäuer gewann an Silvester den zweiten Trainingsdurchgang mit einem Sprung auf 135 Meter. In beiden Trainingssprüngen lag er zudem deutlich vor seinem japanischen Rivalen Ryoyu Kobayashi, der in Oberstdorf seinen fünften Tournee-Einzelsieg in Serie gefeiert hatte. Das Neujahrsspringen findet am Mittwoch (14.00 Uhr/ZDF und Eurosport) auf der Großen Olympiaschanze statt.